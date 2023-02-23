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Женщина попросила похоронить себя в гробу в форме M&amp;M's

Женщина попросила похоронить себя в гробу в форме M&M's

Автор:
23 февраля 2023 09:13
Сообщество : Истории
Метки: M&M’s   в мире   гроб   люди   похороны   фото   
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Мартин сама придумала дизайн своего гроба еще при жизни.

Преподавательница Мэри Мартин сама придумала дизайн своего гроба ещё при жизни. Оказалось, что студенты постоянно дарили ей конфеты M&M's – название повторяет её инициалы. В итоге это стало приятной традицией для Мэри.

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На похороны члены семьи нарядились в разные футболки и шапки с изображением маскотов, а на крышку гроба положили конфеты с именами близких.

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Метки: M&M’s   в мире   гроб   люди   похороны   фото   
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