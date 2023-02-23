Женщина попросила похоронить себя в гробу в форме M&M's

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Мартин сама придумала дизайн своего гроба еще при жизни.
Преподавательница Мэри Мартин сама придумала дизайн своего гроба ещё при жизни. Оказалось, что студенты постоянно дарили ей конфеты M&M's – название повторяет её инициалы. В итоге это стало приятной традицией для Мэри.
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На похороны члены семьи нарядились в разные футболки и шапки с изображением маскотов, а на крышку гроба положили конфеты с именами близких.
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