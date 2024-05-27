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15 сооружений, впечатляющих своим внешним видом и функциональностью

15 сооружений, впечатляющих своим внешним видом и функциональностью

Автор:
27 мая 2024 08:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   впечатляющий размер   здание   сооружение   удивительно   фото   
1411
17

Мы можем бесконечно восхищаться способностью природы создавать нечто великолепное, но люди за несколько тысяч лет тоже кое-чему научились.

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Построены в 1109 году. Из-за несоблюдения технологий строительства обе башни имеют заметный наклон. Башня Гаризенда (48 метров) из-за своего наклона была трижды укорочена. Башня Азинелли (97 метров) является самой высокой «падающей башней в мире». Для сравнения, высота Пизанской башни всего 57 метров.

Провалившийся, но впечатляющий проект. По задумке комплекс с настоящими садами на балконах должен был улучшить экологическую ситуацию в районе, но потенциальных жильцов отпугнуло количество насекомых, привлечённых растениями. Сейчас Qiyi City Forest Garden с неухоженной и разросшейся зеленью выглядит как нечто постапокалиптическое.

В действительности в ней всего 8 полос, по 4 в каждую сторону. Но у пропускного пункта она расширяется до 50 полос и после вновь уменьшается до 4.

Здесь на глубине 130 метров хранятся образцы семян основных сельскохозяйственных культур со всего мира.

Шесть гранитных плит высотой 6 метров, установленных в штате Джорджия, США, по заказу анонимного клиента. На них высечены надписи на 8 разных языках, являющиеся инструкциями-наставлениями жителям будущего, которые будут восстанавливать цивилизацию после случившегося апокалипсиса. Монумент также функционирует как календарь, компас и часы. Рядом с ним зарыта капсула с посланием потомкам.


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Метки: в мире   впечатляющий размер   здание   сооружение   удивительно   фото   
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4  комментария
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Едондер пуп Час назад
Самонадеянность 80 уровня: нахрена слушать советы тех, кто не сумел сохранить свою цивилизацию?
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6k
fkamash 16 минут назад
С башнями какая то шляпа. Рулетка китайская видимо.
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815
Шурман Час назад
3 раза был и вот ни разу не увидел что бы его вода заливала :) . Хотя видно было что отлив и люди от него до парковки шли босиком по этим полям аля морское дно и песок . В Флоренции был в прошлом году 3 июня видел этот водопад и специально заехали в то место где была дорога Максимуса к дому , да красиво но нет этих сосен как в фильме и тд .
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3471 пост (3167 в горячем)

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