15 сооружений, впечатляющих своим внешним видом и функциональностью

Мы можем бесконечно восхищаться способностью природы создавать нечто великолепное, но люди за несколько тысяч лет тоже кое-чему научились.
Построены в 1109 году. Из-за несоблюдения технологий строительства обе башни имеют заметный наклон. Башня Гаризенда (48 метров) из-за своего наклона была трижды укорочена. Башня Азинелли (97 метров) является самой высокой «падающей башней в мире». Для сравнения, высота Пизанской башни всего 57 метров.
Провалившийся, но впечатляющий проект. По задумке комплекс с настоящими садами на балконах должен был улучшить экологическую ситуацию в районе, но потенциальных жильцов отпугнуло количество насекомых, привлечённых растениями. Сейчас Qiyi City Forest Garden с неухоженной и разросшейся зеленью выглядит как нечто постапокалиптическое.
В действительности в ней всего 8 полос, по 4 в каждую сторону. Но у пропускного пункта она расширяется до 50 полос и после вновь уменьшается до 4.
Здесь на глубине 130 метров хранятся образцы семян основных сельскохозяйственных культур со всего мира.
Шесть гранитных плит высотой 6 метров, установленных в штате Джорджия, США, по заказу анонимного клиента. На них высечены надписи на 8 разных языках, являющиеся инструкциями-наставлениями жителям будущего, которые будут восстанавливать цивилизацию после случившегося апокалипсиса. Монумент также функционирует как календарь, компас и часы. Рядом с ним зарыта капсула с посланием потомкам.
Источник:
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