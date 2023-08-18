FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8526 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Объясни свою огромность: 15 самых обычных предметов, поражающих своим впечатляющим размером

Объясни свою огромность: 15 самых обычных предметов, поражающих своим впечатляющим размером

Автор:
18 августа 2023 11:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Размер   в мире   впечатляющий размер   гигант   предмет   удивительно   фото   
1232
16

Порой удивить человека — это очень просто. Нас легко способны поразить самые обычные предметы, но при этом выделяющиеся среди других каким-то особым свойством. Поэтому, чтобы вас впечатлить, мы собрали обыкновенные вещи, которые отличились неожиданно гигантскими (а иногда и просто монструозными) размерами.

Где достать огромный авокадо? Кто сидит на этом здоровенном офисном стуле? И как сражаться на этих невероятно больших мечах? Увы, мы не знаем, но тоже хотели бы узнать.


Мамонтовый подсолнух

×
×

Я ростом 188 сантиметров. Эти подсолнухи и должны быть большими, но не настолько…


Огромный кварц, найденный в Арканзасе


Моя жена вырастила этот чудовищно огромный гибискус

Спасибо за банан для масштаба!


Батоны-гиганты

Я хотел бы увидеть печь, в которой они выпекались.


Огромная упаковка фарша


Самая большая пиньята

Когда вы ударите эту пиньяту, из неё начнут выпадать троянцы.


Рекордно большой авокадо

Вы можете носить его как шляпу!


Очень длинный картофель-фри

Где они нашли такой длинный картофель?


Королевский офисный стул


Самый большой лист в мире

Это лист дерева Coccoloba gigantifolia, произрастающего в бассейне Амазонки.


Шины пугающего размера


Венгерские мечи 14 века. Видимо для великанов

Очки с невероятно толстыми стёклами

С такими очками вы сможете видеть сквозь время и пространство.


Гигантская ручка


Длинный итальянский сэндвич

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   Размер   в мире   впечатляющий размер   гигант   предмет   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
80k
Доктор Джонс 2 часа назад
"Королевский офисный стул"
Скорее, это стул для жирной негритянской сраки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Сергей 18 минут назад
Просто пиво...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Arti 58 минут назад
И такой вот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон 2 часа назад
Длинный итальянский сэндвич, выглядит прям не очень, на что похоже озвучивать не буду
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

902166



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Линия Сталина": сохранившийся артиллерийский полукапонир "Слон" 1930-х гг
"Линия Сталина": сохранившийся артиллерийский полукапонир "Слон" 1930-х гг
"Роскосмос" сообщил о выходе станции "Луна-25" на орбиту спутника Земли и показал новое "селфи" аппарата
"Роскосмос" сообщил о выходе станции "Луна-25" на орбиту спутника Земли и показал...
Набирающие популярность в сообществах
Пояснительная бригада: 16 картинок с разъяснения всего на свете
Пояснительная бригада: 16 картинок с разъяснения всего на свете
Намешалось
Намешалось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#ДТП#Прикол#интересно#история#Россия#Москва#кино#мигранты
#автомобили#интересное#аварии#люди#Китай#забавно#в мире#животные#сарказм#милота
#автомир#Юмор#авто аварии#Автовсячина#новости#факты#подборка#истории#дети#позитив
17 загадочных объектов, которые сбивали с толку их владельцев, пока они не выяснили их истинное предназначение 17 загадочных объектов, которые сбивали с толку их владельцев, пока они не выяснили их истинное... 16 больших вещей, способных изменить представление об их привычных размерах 16 больших вещей, способных изменить представление об их привычных размерах 14 раз люди были поражены размером чего-либо 14 раз люди были поражены размером чего-либо От гигантских гнезд до огромных кактусов: 14 фото, которые демонстрируют размер вещей От гигантских гнезд до огромных кактусов: 14 фото, которые демонстрируют размер вещей 17 странных вещиц, чьё предназначение было великой тайной, пока на помощь не пришли интернет-всезнайки 17 странных вещиц, чьё предназначение было великой тайной, пока на помощь не пришли...

На что жалуетесь?

Вернуться