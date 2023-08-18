Объясни свою огромность: 15 самых обычных предметов, поражающих своим впечатляющим размером

Порой удивить человека — это очень просто. Нас легко способны поразить самые обычные предметы, но при этом выделяющиеся среди других каким-то особым свойством. Поэтому, чтобы вас впечатлить, мы собрали обыкновенные вещи, которые отличились неожиданно гигантскими (а иногда и просто монструозными) размерами.
Где достать огромный авокадо? Кто сидит на этом здоровенном офисном стуле? И как сражаться на этих невероятно больших мечах? Увы, мы не знаем, но тоже хотели бы узнать.
Мамонтовый подсолнух
Я ростом 188 сантиметров. Эти подсолнухи и должны быть большими, но не настолько…
Огромный кварц, найденный в Арканзасе
Моя жена вырастила этот чудовищно огромный гибискус
Спасибо за банан для масштаба!
Батоны-гиганты
Я хотел бы увидеть печь, в которой они выпекались.
Огромная упаковка фарша
Самая большая пиньята
Когда вы ударите эту пиньяту, из неё начнут выпадать троянцы.
Рекордно большой авокадо
Вы можете носить его как шляпу!
Очень длинный картофель-фри
Где они нашли такой длинный картофель?
Королевский офисный стул
Самый большой лист в мире
Это лист дерева Coccoloba gigantifolia, произрастающего в бассейне Амазонки.
Шины пугающего размера
Венгерские мечи 14 века. Видимо для великанов
Очки с невероятно толстыми стёклами
С такими очками вы сможете видеть сквозь время и пространство.
Гигантская ручка
Длинный итальянский сэндвич
Источник:
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Скорее, это стул для жирной негритянской сраки...