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10 отвергнутых дизайнов знаменитых сооружений, которые могли выглядеть совершенно по-другому

10 отвергнутых дизайнов знаменитых сооружений, которые могли выглядеть совершенно по-другому

Автор:
21 апреля 2024 10:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дизайн   дизайнер   здание   отвергли   сооружение   фантазия   фото   
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Каждое серьёзное сооружение проходит этап утверждения окончательного дизайна, где делается выбор из нескольких или даже многих предложенных вариантов.

Представляете, какая ответственность висит на людях, принимающих решения, когда речь идёт о монументальных постройках, которые должны простоять столетия?

Перед вами 10 знаменитых рукотворных объектов со всего мира и их альтернативные версии, которые действительно существовали и имели шанс быть утверждёнными. Да, это было бы очень непривычно!

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Дата основания: 1973 год.

Дата основания: 1922 год.

В 1912 году архитектор Джон Рассел Поуп предлагал построить мемориал в виде массивной пирамиды, но в итоге проект двинулся в «греческом направлении».

Дата основания: 1886 год.

Первоначально будущим главным символом Америки была мусульманская женщина, охраняющая недавно открытый Суэцкий канал. Монумент назывался «Египет несёт свет в Азию», его скульптором был Фредерик Огюст Бартольди. Но от статуи отказались египетский власти, и её идея перешла в другой проект — тот самый подарок США от Франции, к которому позже подключился Гюстав Эйфель.

Дата основания: 1932 год.

Дата основания: 1889 год.

А вы знали, что вовсе не Гюстав Эйфель был дизайнером башни, и не он разработал её итоговый облик? Это сделал Стефан Совестр, который работал с Эйфелем.

Дата основания: 1793 год.

Капитолий не только мог выглядеть по-другому, но и на самом деле имел иной вид (по сравнению с сегодняшним днём) до середины 19 века.

Как именно, вы можете взглянуть здесь. В этом посте показано ещё 6 всеми узнаваемых сооружений, которые в прошлых веках выглядели вовсе не так, как мы привыкли.

Дата основания: 1894 год.

Дата основания: 1925 год.

Президентов на горе хотели изобразить по пояс, но у проекта закончилось финансирование.

Об этом случае мы писали в подборке про знаменитые объекты, которые пережили события, которые известны далеко не всем.

Дата основания: 1937 год.

Дата основания: 1836 год.

Триумфальная арка действительно могла уступить своё место огромному слону. Идея возникла ещё у Людовика XV, но в его годы воплотить её не вышло из-за пустоты казны.

Наполеон I, узнав о проекте, тоже посчитал идею неплохой (он как раз хотел построить что-то во славу побед Франции), но советники вовремя отговорили его от этой затеи.


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Метки: в мире   дизайн   дизайнер   здание   отвергли   сооружение   фантазия   фото   
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Умница-красавица 45 минут назад
Вместо статуи свободы давно пора поставить бешеную негру с оторванным куем в руке
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1763 поста (1734 в горячем)

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