12 шедевров архитектуры, которые остались только на фотографиях

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Здания, храмы и целые районы, от которых ничего не осталось.
Многие шедевры исчезли из-за исторических потрясений, стихийных катастроф и даже из-за человеческой глупости или беспечности.
Перед вами утраченные архитектурные творения, которые остались только на фотографиях и рисунках.
Венис — район Лос-Анджелеса, который полностью изменился
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Здание Transgas в Праге, построенное в 1978 году
Отель Saratoga в Гаване, Куба: он был разрушен из-за взрыва газа
Дворец Тюильри в Париже — резиденция французских королей с 1564 года: он сгорел в 1871 году
Храм 1538 года в районе Перу Лы-Халька, который рухнул из-за землетрясения
Питтсбург когда-то считался одним из самых красивых городов США, пока его не решили перестроить
Дворец Palcio Monro в Рио-де-Жанейро, снесенный в 1976 году, несмотря на протесты
Исторический центр Варшавы в 1939 году
2000-летняя пирамида Судана, которую разрушил в 1800-х годах охотник за сокровищами
Он не хотел искать вход в песке и просто взрывал верхушки пирамид.
«Москва» — крупнейший бассейн в мире: его закрыли для строительства храма Христа Спасителя
Городские ворота Лондона, снесенные в 1760-х годах
Бамианские статуи Будды в Афганистане и то, что от них осталось
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