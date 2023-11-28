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12 шедевров архитектуры, которые остались только на фотографиях

12 шедевров архитектуры, которые остались только на фотографиях

Автор:
28 ноября 2023 08:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   в мире   здание   интересно   история   сооружение   фото   
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Здания, храмы и целые районы, от которых ничего не осталось.

Многие шедевры исчезли из-за исторических потрясений, стихийных катастроф и даже из-за человеческой глупости или беспечности.


Перед вами утраченные архитектурные творения, которые остались только на фотографиях и рисунках.


Венис — район Лос-Анджелеса, который полностью изменился

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Здание Transgas в Праге, построенное в 1978 году

Отель Saratoga в Гаване, Куба: он был разрушен из-за взрыва газа

Дворец Тюильри в Париже — резиденция французских королей с 1564 года: он сгорел в 1871 году

Храм 1538 года в районе Перу Лы-Халька, который рухнул из-за землетрясения

Питтсбург когда-то считался одним из самых красивых городов США, пока его не решили перестроить

Дворец Palcio Monro в Рио-де-Жанейро, снесенный в 1976 году, несмотря на протесты

Исторический центр Варшавы в 1939 году

2000-летняя пирамида Судана, которую разрушил в 1800-х годах охотник за сокровищами

Он не хотел искать вход в песке и просто взрывал верхушки пирамид.

«Москва» — крупнейший бассейн в мире: его закрыли для строительства храма Христа Спасителя

Городские ворота Лондона, снесенные в 1760-х годах

Бамианские статуи Будды в Афганистане и то, что от них осталось

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Метки: архитектура   в мире   здание   интересно   история   сооружение   фото   
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1  комментарий
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Snork Snorkoff 15 минут назад
Бассейн шедевром сложно назвать. Большим он был, лишь потому что под него приспособили фундамент недостроя Дома Советов, который в своё время должен был стать крупнейшим зданием в мире. Ну и да, про то что строен он на руинах того самого храма, тоже можно было не забыть упомянуть )
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