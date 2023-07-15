18 домов, которые построены с такими архитектурными причудами, что невольно задумываешься: «Реальны ли они?»

Кому-то нравится жить в роскошных современных особняках и виллах, а кто-то предпочитает жить в самых странных домах в мире. Почему нет? Самовыражение не ограничивается какими-то рамками. Чтобы стать обладателем подобного жилища, придётся здорово попотеть. Найти дизайнеров и архитекторов, которые с креативом подойдут к перекладыванию кирпичей и замешиванию цемента, не так уж и просто.
Необычный строительный дизайн – это удивительное и захватывающее поле деятельности, которое предлагает безграничные возможности для творчества. Используя различные стили и их вариации, творцы создают восхитительные шедевры архитектурного искусства, позволяющие нам взглянуть на привычные здания и сооружения с новой, а иногда и с крайне неожиданной стороны.
Вы когда-нибудь видели дома в виде волн, котиков или ботинок? Нет? Тогда вам выпал отличный шанс посмотреть на потрясающие снимки подобных строений прямо сейчас.
Тонкий дом, Южный Кенсингтон, Лондон, Англия
В Дуйсбурге, Германия, есть 23-этажное здание без окон
Это национальный архив Германии. Здесь хранятся различные важные документы. Отсутствие окон позволяет предотвратить попадание в помещение солнечного света, который крайне губителен для бумаги и чернил.
Небоскрёбы-близнец без колон, Шэньчжэне, Китай
Башня Азади, Иран
Дом, похожий на американские горки, Дания
Строительство здания началось в далёком 2006 году. Проект был завершён только в 2019.
Современный дизайн башни в Банкоге, Таиланд
Большая арка Дефанс в Париже, Франция
Фигуристые башни Мэрилин Монро, Онтарио, Канада
Отель «Матрёшка», Китай
Уникальный отель в Амстердаме
Это же дизайнерский и очень уютный муравейник, но только для людей.
Дом-привидение, Франция
Обувной дом, Пенсильвания, США
Крупнейший в мире отель находится в Саудовской Аравии
В нём 7351 номеров. Также внутри отеля есть крупный развлекательный центр.
Дом в форме кошки, Германия
Отель «Тяньцзы» Китай
Сверху на отеле расположены статуи китайских императоров династии Мин.
Фасад дома в Киото, Япония
Волшебный отель, расположенный в городском округе Яньтай, Китай
Отель для людей, которые, вероятно, когда-то мечтали попасть в Хогвартс.
Городское здание, Бруклин, США
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