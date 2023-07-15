18 домов, которые построены с такими архитектурными причудами, что невольно задумываешься: «Реальны ли они?»

Необычный строительный дизайн – это удивительное и захватывающее поле деятельности, которое предлагает безграничные возможности для творчества. Используя различные стили и их вариации, творцы создают восхитительные шедевры архитектурного искусства, позволяющие нам взглянуть на привычные здания и сооружения с новой, а иногда и с крайне неожиданной стороны.

Вы когда-нибудь видели дома в виде волн, котиков или ботинок? Нет? Тогда вам выпал отличный шанс посмотреть на потрясающие снимки подобных строений прямо сейчас.

Тонкий дом, Южный Кенсингтон, Лондон, Англия