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18 домов, которые построены с такими архитектурными причудами, что невольно задумываешься: «Реальны ли они?»

18 домов, которые построены с такими архитектурными причудами, что невольно задумываешься: «Реальны ли они?»

Автор:
15 июля 2023 08:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   в мире   дизайн   дом   здание   удивительно   фото   
1105
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Кому-то нравится жить в роскошных современных особняках и виллах, а кто-то предпочитает жить в самых странных домах в мире. Почему нет? Самовыражение не ограничивается какими-то рамками. Чтобы стать обладателем подобного жилища, придётся здорово попотеть. Найти дизайнеров и архитекторов, которые с креативом подойдут к перекладыванию кирпичей и замешиванию цемента, не так уж и просто.

Необычный строительный дизайн – это удивительное и захватывающее поле деятельности, которое предлагает безграничные возможности для творчества. Используя различные стили и их вариации, творцы создают восхитительные шедевры архитектурного искусства, позволяющие нам взглянуть на привычные здания и сооружения с новой, а иногда и с крайне неожиданной стороны.

Вы когда-нибудь видели дома в виде волн, котиков или ботинок? Нет? Тогда вам выпал отличный шанс посмотреть на потрясающие снимки подобных строений прямо сейчас.


Тонкий дом, Южный Кенсингтон, Лондон, Англия

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В Дуйсбурге, Германия, есть 23-этажное здание без окон

Это национальный архив Германии. Здесь хранятся различные важные документы. Отсутствие окон позволяет предотвратить попадание в помещение солнечного света, который крайне губителен для бумаги и чернил.


Небоскрёбы-близнец без колон, Шэньчжэне, Китай


Башня Азади, Иран


Дом, похожий на американские горки, Дания

Строительство здания началось в далёком 2006 году. Проект был завершён только в 2019.


Современный дизайн башни в Банкоге, Таиланд


Большая арка Дефанс в Париже, Франция


Фигуристые башни Мэрилин Монро, Онтарио, Канада


Отель «Матрёшка», Китай


Уникальный отель в Амстердаме

Это же дизайнерский и очень уютный муравейник, но только для людей.


Дом-привидение, Франция


Обувной дом, Пенсильвания, США


Крупнейший в мире отель находится в Саудовской Аравии

В нём 7351 номеров. Также внутри отеля есть крупный развлекательный центр.


Дом в форме кошки, Германия


Отель «Тяньцзы» Китай

Сверху на отеле расположены статуи китайских императоров династии Мин.


Фасад дома в Киото, Япония

Волшебный отель, расположенный в городском округе Яньтай, Китай

Отель для людей, которые, вероятно, когда-то мечтали попасть в Хогвартс.


Городское здание, Бруклин, США

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Метки: архитектура   в мире   дизайн   дом   здание   удивительно   фото   
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София 2 часа назад
Это детский сад
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