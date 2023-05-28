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17 зловещих домов и сооружений, которые могли бы стать домом для кинозлодеев

17 зловещих домов и сооружений, которые могли бы стать домом для кинозлодеев

Автор:
28 мая 2023 09:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   в мире   дома   здание   кинозлодеи   креатив   удивительно   фантазия   фото   
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От возвышающихся небоскребов до причудливых сооружений — мир наполнен зданиями, которые бросают вызов нормам и раздвигают границы архитектурного дизайна.

Вот только некоторые из них выглядят как логово злодеев из кинофильмов, которые прячутся в своих штаб-квартирах, чтобы составить там продуманный план мести главному герою. Конечно, на самом деле это не так (по крайней мере хочется в это верить) и это просто причудливые здания, которые выглядят слегка зловеще.

 

Это поместье в Лос-Анджелесе получило название «Реальные вампиры Беверли-Хиллз»

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Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

 

Здание, расположенное в Эсбьерге, Дания

 

Католическая церковь, Пакш, Венгрия

 

Эти странные домики выглядят слегка недружелюбно

 

Художественный музей, расположенный в городе Чунцин, Китай

 

Храм в форме змеи, посвященный Кришне в Индии

 

Отель для вампиров, не иначе

 


 

Чёрный дом, расположенный в Германии

 

Похоже на место, где мог бы находиться офис Дарта Вейдера

 

Дворец бракосочетаний «Багт кошги», Ашхабад, Туркменистан

 

Музей черепов в Хёго, Япония, в котором можно найти коллекцию экспонатов, посвященных человеческому черепу

 


Увидев такой дом посреди дороги, единственное, что захочется сделать, это острожно развернуться и побежать в другую сторону

 

Этот дом не рад нас видеть

 

Фасад штаб-квартиры Национальной партии в Риме с агитационным плакатом, на котором изображено лицо Муссолини с много раз повторяющимся словом «да», 1934 год

 

Злодей, который водит розовую машину, обязан жить в таком месте. Нара, Япония

 

Склад химического оружия армии США, расположенный в штате Юта

В 1996 году он содержал 45% всех запасов химического оружия США, которые с тех пор были уничтожены.


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Метки: архитектура   в мире   дома   здание   кинозлодеи   креатив   удивительно   фантазия   фото   
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dm.star2011 22 минуты назад
напомнили картинки.

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