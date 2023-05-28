17 зловещих домов и сооружений, которые могли бы стать домом для кинозлодеев

1101
18
От возвышающихся небоскребов до причудливых сооружений — мир наполнен зданиями, которые бросают вызов нормам и раздвигают границы архитектурного дизайна.
Вот только некоторые из них выглядят как логово злодеев из кинофильмов, которые прячутся в своих штаб-квартирах, чтобы составить там продуманный план мести главному герою. Конечно, на самом деле это не так (по крайней мере хочется в это верить) и это просто причудливые здания, которые выглядят слегка зловеще.
Это поместье в Лос-Анджелесе получило название «Реальные вампиры Беверли-Хиллз»
×
×
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
Здание, расположенное в Эсбьерге, Дания
Католическая церковь, Пакш, Венгрия
Эти странные домики выглядят слегка недружелюбно
Художественный музей, расположенный в городе Чунцин, Китай
Храм в форме змеи, посвященный Кришне в Индии
Отель для вампиров, не иначе
Чёрный дом, расположенный в Германии
Похоже на место, где мог бы находиться офис Дарта Вейдера
Дворец бракосочетаний «Багт кошги», Ашхабад, Туркменистан
Музей черепов в Хёго, Япония, в котором можно найти коллекцию экспонатов, посвященных человеческому черепу
Увидев такой дом посреди дороги, единственное, что захочется сделать, это острожно развернуться и побежать в другую сторону
Этот дом не рад нас видеть
Фасад штаб-квартиры Национальной партии в Риме с агитационным плакатом, на котором изображено лицо Муссолини с много раз повторяющимся словом «да», 1934 год
Злодей, который водит розовую машину, обязан жить в таком месте. Нара, Япония
Склад химического оружия армии США, расположенный в штате Юта
В 1996 году он содержал 45% всех запасов химического оружия США, которые с тех пор были уничтожены.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
Новости партнёров
реклама