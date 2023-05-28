17 зловещих домов и сооружений, которые могли бы стать домом для кинозлодеев

Вот только некоторые из них выглядят как логово злодеев из кинофильмов, которые прячутся в своих штаб-квартирах, чтобы составить там продуманный план мести главному герою. Конечно, на самом деле это не так (по крайней мере хочется в это верить) и это просто причудливые здания, которые выглядят слегка зловеще.

Это поместье в Лос-Анджелесе получило название «Реальные вампиры Беверли-Хиллз»