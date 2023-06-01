Дом Флинстоунов из Португалии: для чего построили удивительный дом из камней

В этом доме могли бы жить Флинтстоуны.
Правда, с очаровательными доисторическими мультгероями и их домом сходство только внешнее. Здание из Португалии не такое древнее, как кажется на первый взгляд: ему меньше ста лет.
Необычный дом на севере Португалии получил название Каса-до-Пенедо (Casa do Penedo), что дословно переводится как «каменный дом» или «дом из скалы». Построили его в начале семидесятых годов прошлого века, над проектом работал архитектор из города Гимарайнш.
Дом сделали из нескольких валунов, найденных поблизости. Благодаря этим гигантским камням здание гармонично вписалось в естественный ландшафт, кажется, будто оно тут стояло на протяжении веков.
В Каса-до-Пенедо нет освещения, хотя рядом находятся ветряные мельницы. Пожалуй, на каменных стенах и отсутствии света сходство дома с обиталищем древних людей заканчивается.
Во всем остальном двухэтажный Каса-до-Пенедо вполне комфортный для проживания: на первом этаже находится кухня и гостиная, а на втором — спальни. Все помещения в доме необычных форм, которые адаптированы под горную породу. Дом обставлен в деревенском стиле, вся мебель выполнена из дерева и бетона.
У Каса-до-Пенедо даже есть бассейн, который также вписан в окружающий ландшафт: он неправильной формы, а дно и часть стен — это местная порода.
Вообще здание было построено для местной семьи в качестве дома за городом, но в нем уже много лет никто не живет. Его внешний вид был настолько необычный, что у Каса-до-Пенедо регулярно появлялись гости. Кто-то просто фотографировался на фоне каменного дома, были и те, кто пытался забраться внутрь.
Так что загородное имение не смогло обеспечить владельцам то, о чем они мечтали: спокойный отдых на лоне природы. В итоге Каса-до-Пенедо превратили в музей, который рассказывает о его строительстве.
Источник:
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором