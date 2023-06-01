Дом Флинстоунов из Португалии: для чего построили удивительный дом из камней

Вообще здание было построено для местной семьи в качестве дома за городом, но в нем уже много лет никто не живет. Его внешний вид был настолько необычный, что у Каса-до-Пенедо регулярно появлялись гости. Кто-то просто фотографировался на фоне каменного дома, были и те, кто пытался забраться внутрь.