FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8275 постов • 840 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Дом Флинстоунов из Португалии: для чего построили удивительный дом из камней

Дом Флинстоунов из Португалии: для чего построили удивительный дом из камней

Автор:
01 июня 2023 08:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дом Флинстоунов   Португалия   в мире   дом   здание   удивительно   фото   
847
9

В этом доме могли бы жить Флинтстоуны.

Правда, с очаровательными доисторическими мультгероями и их домом сходство только внешнее. Здание из Португалии не такое древнее, как кажется на первый взгляд: ему меньше ста лет.

×
×

Необычный дом на севере Португалии получил название Каса-до-Пенедо (Casa do Penedo), что дословно переводится как «каменный дом» или «дом из скалы». Построили его в начале семидесятых годов прошлого века, над проектом работал архитектор из города Гимарайнш.

Дом сделали из нескольких валунов, найденных поблизости. Благодаря этим гигантским камням здание гармонично вписалось в естественный ландшафт, кажется, будто оно тут стояло на протяжении веков.

В Каса-до-Пенедо нет освещения, хотя рядом находятся ветряные мельницы. Пожалуй, на каменных стенах и отсутствии света сходство дома с обиталищем древних людей заканчивается.

Во всем остальном двухэтажный Каса-до-Пенедо вполне комфортный для проживания: на первом этаже находится кухня и гостиная, а на втором — спальни. Все помещения в доме необычных форм, которые адаптированы под горную породу. Дом обставлен в деревенском стиле, вся мебель выполнена из дерева и бетона.

У Каса-до-Пенедо даже есть бассейн, который также вписан в окружающий ландшафт: он неправильной формы, а дно и часть стен — это местная порода.

Вообще здание было построено для местной семьи в качестве дома за городом, но в нем уже много лет никто не живет. Его внешний вид был настолько необычный, что у Каса-до-Пенедо регулярно появлялись гости. Кто-то просто фотографировался на фоне каменного дома, были и те, кто пытался забраться внутрь.

Так что загородное имение не смогло обеспечить владельцам то, о чем они мечтали: спокойный отдых на лоне природы. В итоге Каса-до-Пенедо превратили в музей, который рассказывает о его строительстве.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Дом Флинстоунов   Португалия   в мире   дом   здание   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1325880



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Раскрыты причина крушения японского лунного модуля Hakuto-R
Раскрыты причина крушения японского лунного модуля Hakuto-R
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное семейное фото

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#Прикол#кино#авто аварии#фильм#СССР#шоу бизнес#забавно
#интересно#автомир#в мире#люди#аварии#факты#дети#подборка#улыбнуло#знаменитости
#Юмор#машина#животные#история#ДТП#Автовсячина#позитив#США#женщины#искусство
Раскрыты причина крушения японского лунного модуля Hakuto-R Раскрыты причина крушения японского лунного модуля Hakuto-R В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться