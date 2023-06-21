12 исторических зданий и артефактов, которые даже спустя века вызывают трепет

Люди за всю историю своего существования создали безумное количество по-настоящему красивых вещей и сооружений. Многим из них несколько тысячелетий, но они продолжают вдохновлять архитекторов, скульпторов, художников.

Одно можно сказать наверняка: школьной программы не хватит, чтобы уместить все богатство человеческой истории. Так что для этого созданы такие площадки, как TravelAsk: мы не только рассказываем подробно о древних скульптурах и зданиях, но еще и любим показывать артефакты прошлого.

Замок Бодиам в Англии, XIV век