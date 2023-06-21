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12 исторических зданий и артефактов, которые даже спустя века вызывают трепет

12 исторических зданий и артефактов, которые даже спустя века вызывают трепет

Автор:
21 июня 2023 10:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: артефакт   в мире   здание   интересно   познавательно   удивительно   факты   фото   
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Древние творения, от красоты которых и сегодня перехватывает дыхание.

Люди за всю историю своего существования создали безумное количество по-настоящему красивых вещей и сооружений. Многим из них несколько тысячелетий, но они продолжают вдохновлять архитекторов, скульпторов, художников.


Одно можно сказать наверняка: школьной программы не хватит, чтобы уместить все богатство человеческой истории. Так что для этого созданы такие площадки, как TravelAsk: мы не только рассказываем подробно о древних скульптурах и зданиях, но еще и любим показывать артефакты прошлого.


Замок Бодиам в Англии, XIV век

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Женские скульптуры, выполняющие функцию колонн, в храме Эрехтейон, Афины

Библиотека Цельса в Эфесе II века н.э., в которой когда-то хранилось порядка 12 тысяч свитков

Детали Храма Сурьи в Конараке, Индия, XIII в.

Мечеть Аль-Кутубия — один из символов Марракеша, XII в.

Самая большая дошедшая до нас целой мозаика в городе Антакья, Турция

Пещерные храмы Лунмынь в Китае, высеченные в скалах в V-IX столетиях

Один из самых красивых оперных театров мира — Маркграфский театр в немецком городе Байройт, 1740 гг.

Внутри Испанской синагоги, построенной в уникальном неомавританском стиле, Прага, XIX в.

Заброшенные военные казармы в городке Хаймашкер, Венгрия

Наскальные рисунки на плато Тассилин-Адджер в Алжире

Фаюмский портрет ребенка в музее Каира, I век н.э.

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Метки: артефакт   в мире   здание   интересно   познавательно   удивительно   факты   фото   
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banzai7 7 секунд назад
Петра, Иордания.
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