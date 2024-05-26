В браке на счастье влияет только счастье женщины

Противоположности притягиваются, но не уживаются в браке, а на счастье в паре влияет только счастье женщины — таковы выводы нового глобального исследования отношений между мужчинами и женщинами, которое провел Международный институт психосоматического здоровья.
Глобальное двухлетнее исследование отношений между мужчинами и женщинами провел Международный институт психосоматического здоровья. В нём участвовали пары, состоявшие в браке или сожительстве от четырёх лет.
В результате ученые пришли к выводу, что счастливыми чаще всего себя считают пары, в которых женщина всем довольна, а состояние мужчины на семейную атмосферу особо не влияет.
Также выяснилось, что счастливые и долгие браки бывают, как правило, у партнёров со схожим характером. Эмоционально лабильные женщины чаще недовольны своим партнером, но если оказываются в отношениях с похожим мужчиной, удовлетворенность резко возрастает.
А женщины-индивидуалистки в 99,5% случаев счастливы с мужчинами-индивидуалистами. Аналогичная ситуация у педантичных и упорных женщин: им нужны такие же партнеры
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