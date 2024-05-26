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В браке на счастье влияет только счастье женщины

В браке на счастье влияет только счастье женщины

Автор:
26 мая 2024 00:16
Сообщество : Факты
Метки: брак   женщина   любовь   противоположности   совместная жизнь   счастье   уживаться   
1764
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Противоположности притягиваются, но не уживаются в браке, а на счастье в паре влияет только счастье женщины — таковы выводы нового глобального исследования отношений между мужчинами и женщинами, которое провел Международный институт психосоматического здоровья.

Глобальное двухлетнее исследование отношений между мужчинами и женщинами провел Международный институт психосоматического здоровья. В нём участвовали пары, состоявшие в браке или сожительстве от четырёх лет.

В результате ученые пришли к выводу, что счастливыми чаще всего себя считают пары, в которых женщина всем довольна, а состояние мужчины на семейную атмосферу особо не влияет.

Также выяснилось, что счастливые и долгие браки бывают, как правило, у партнёров со схожим характером. Эмоционально лабильные женщины чаще недовольны своим партнером, но если оказываются в отношениях с похожим мужчиной, удовлетворенность резко возрастает.

А женщины-индивидуалистки в 99,5% случаев счастливы с мужчинами-индивидуалистами. Аналогичная ситуация у педантичных и упорных женщин: им нужны такие же партнеры

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Метки: брак   женщина   любовь   противоположности   совместная жизнь   счастье   уживаться   
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3  комментария
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Ви Час назад
И не поспоришь. Стоит только один раз не закрыть шампунь, и тебе целый день отравляют жизнь, причем ты даже не догадываешься за что.
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51k
Максим Т. 18 минут назад
То есть, опять мужики виноваты? Да кто бы сомневался!
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1495 постов (1424 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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