"Встретить любовь после 30 нереально": влюблённые рассказали о своём опыте

Те, кто ещё не встретили свою пару после 30, или развелись - очень переживают, что у них мало шансов на счастливую семейную жизнь. Однако отчаиваться не стоит, ведь есть много историй, которые вселяют в надежду, что любовь существует в любом возрасте. В соцсетях под популярным видео люди рассказывают о своих история любви, которые вдохновляют. Если вы сейчас одиноки - не отчаивайтесь! Вы обязательно встретите своего человека!