"Встретить любовь после 30 нереально": влюблённые рассказали о своём опыте

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Те, кто ещё не встретили свою пару после 30, или развелись - очень переживают, что у них мало шансов на счастливую семейную жизнь. Однако отчаиваться не стоит, ведь есть много историй, которые вселяют в надежду, что любовь существует в любом возрасте. В соцсетях под популярным видео люди рассказывают о своих история любви, которые вдохновляют. Если вы сейчас одиноки - не отчаивайтесь! Вы обязательно встретите своего человека!
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4. Именно этот пост помогает и мотивирует людей не отчаиваться, а продолжать верить и надеяться на счастливую семью в будущем
14. Так что не позволяйте никому убедить вас в том, что если вам за 30, нет детей или супругов, то с вами что-то не так, может, счастье уже на пути к вам?
А вы когда встретили своего человека? Или ещё в поиске? Расскажите в комментариях!
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ps но вот после полтоса очень тяжко знакомиться, крайне маловероятно подружиться с чужими тараканами)
Они сами дети (почти сарказм)