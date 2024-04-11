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"Встретить любовь после 30 нереально": влюблённые рассказали о своём опыте

"Встретить любовь после 30 нереально": влюблённые рассказали о своём опыте

Автор:
11 апреля 2024 13:42
Сообщество : Истории
Метки: брак   из жизни   истории   когда встретились   любовь   отношения   
1337
15

Те, кто ещё не встретили свою пару после 30, или развелись - очень переживают, что у них мало шансов на счастливую семейную жизнь. Однако отчаиваться не стоит, ведь есть много историй, которые вселяют в надежду, что любовь существует в любом возрасте. В соцсетях под популярным видео люди рассказывают о своих история любви, которые вдохновляют. Если вы сейчас одиноки - не отчаивайтесь! Вы обязательно встретите своего человека!

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А вы когда встретили своего человека? Или ещё в поиске? Расскажите в комментариях!

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Метки: брак   из жизни   истории   когда встретились   любовь   отношения   
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8  комментариев
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17k
Kostick 54 минуты назад
в 30 всё только начинается)
ps но вот после полтоса очень тяжко знакомиться, крайне маловероятно подружиться с чужими тараканами)
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4k
Александр Ломовицкий 4 минуты назад
проблема одиночества существует до тех пор пока не нашел свою пару. потом наступают проблемы сосуществования
Ссылка coub.com
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927k
А.Берестенко 5 минут назад
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894
Олеся К 54 минуты назад
когда уж там детей то делать в 37-40 лет
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1602 поста (1556 в горячем)

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