"Знали друг друга с рождения": пары рассказали свои счастливые истории любви

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Так часто на форумах и сайтах мелькают грустные темы про отношения, измены и разводы. Но этот пост исключение. В нём собраны исключительно добрые истории про влюблённых, которым удалось создать крепкий союз.
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2. Люди поделились своими историями любви, некоторым пришлось столкнуться с множеством трудностей на пути
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