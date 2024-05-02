FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2202 поста • 786 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
"Знали друг друга с рождения": пары рассказали свои счастливые истории любви

"Знали друг друга с рождения": пары рассказали свои счастливые истории любви

Автор:
02 мая 2024 13:47
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брак   истории   истории про любовь   как познакомились   любовь   отношения   
1416
14

Так часто на форумах и сайтах мелькают грустные темы про отношения, измены и разводы. Но этот пост исключение. В нём собраны исключительно добрые истории про влюблённых, которым удалось создать крепкий союз.

×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: брак   истории   истории про любовь   как познакомились   любовь   отношения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Ugo Полчаса назад
Чилиец, итальянец, немец, австралиец... Сплошная чистая любовь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Maximvs 59 секунд назад
Впервые я узнал о нем 25 лет назад. Тогда мало кто обращал на него внимание. Казалось, что очередной проходимец, как и многие до него. Но он был настойчив. Он дождался, когда наш бывший сдастся и принял всю нашу огромную семью под свое крыло. Он раздал все наши долги, развелся с женой ради нас. Бывало и не раз, что влезал в драки с опасными соседями, чтоб защитить и нас и наших друзей. Много горести и радости прошли мы вместе. Вот уже 25 лет мы вместе и еще дай бог столько же ему здоровья и трезвого ума. Владимир Владимирович, спасибо, что Вы есть у нас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
GROMOZEKA 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1654 поста (1606 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73011



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики республики рассказал о пугающих перспективах
"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики...
Цыгане притащили беспилотник в пункт приёма металлолома и подняли на уши всю округу
Цыгане притащили беспилотник в пункт приёма металлолома и подняли на уши всю округу
Набирающие популярность в сообществах
Российские поезда для ВСМ, утроение мощности БАМа и рост рынка автобусов
Российские поезда для ВСМ, утроение мощности БАМа и рост рынка автобусов
Последний "луносрач"?! Американцы все таки были на Луне?!
Последний "луносрач"?! Американцы все таки были на Луне?!
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#аварии#в мире#факты#забавно#люди#драка#инцидент#новости
#животные#автомир#ДТП#интересно#история#полиция#Юмор#трагедия#комментарии#футбол
#автомобили#авто аварии#Прикол#кот#США#сарказм#мотоцикл#штраф#криминал#истории
Легенда Football Manager Легенда Football Manager "Узнала, что муж подруги изменяет": пользователи рассуждают, стоит ли рассказывать о неверности "Узнала, что муж подруги изменяет": пользователи рассуждают, стоит ли рассказывать о неверности "Не мыл руки после туалета": девушки поделились причинами расставания "Не мыл руки после туалета": девушки поделились причинами расставания "Нашла в машине помаду и волос на футболке": как девушки распознают изменщиков "Нашла в машине помаду и волос на футболке": как девушки распознают изменщиков "Моя жена не готовит, нафиг она нужна?": в соцсетях обсуждают обязанности женщин "Моя жена не готовит, нафиг она нужна?": в соцсетях обсуждают обязанности женщин "Возвращайся быстрее домой!": женщины рассказали, как их мужья сидят с детьми "Возвращайся быстрее домой!": женщины рассказали, как их мужья сидят с детьми

На что жалуетесь?

Вернуться