Гражданин Зубков, покоривший сердце дочери германского императора

Состояние таяло, как мартовский сугроб. Тут ещё зловредный братец подключился и через суд добился признания сестры банкротом и недееспособным человеком. Взял Викторию под опеку. И молодой муж понял, что остатки свободных денег уплыли из рук. Супруги начали ссориться по финансовым вопросам. И в итоге разъехались.

Виктория вернулась домой. Александру путь в Германию был закрыт, и он перебрался в Люксембург. Скромные доходы от работы официантом Зубков решил поправить, выпустив мемуары, повествующие о браке с принцессой.