Гражданин Зубков, покоривший сердце дочери германского императора

Любовь зла. Вечная истина. И некоторые предприимчивые граждане без зазрения совести этим пользуются.
Саша Зубков – уроженец города Иваново-Вознесенска Владимирской губернии. Появился на свет осенью 1901 года в купеческой семье. В Гражданскую воевал на стороне белых, а после окончания перебрался за границу. Перебивался случайными заработками, даже танцором подрабатывал. А потом произошла она – случайная, но судьбоносная встреча.
С Викторией Прусской – самой настоящей принцессой, доводившейся дочерью германскому императору Фридриху III. И родной сестрой кайзеру Вильгельму II.
То ли он с княгиней Шаумбург-Липпе во время прогулки в парке столкнулся, то ли восхитил смелостью при прыжке с парашютом. Собственно, это не так важно. Важно, что женщина потеряла покой после беседы с обольстительным парнем.
Виктория на тот момент уже была 13 лет как вдова и очень страдала от одиночества (брак с Адольфом Шаумбург-Липпским был бездетным). Пожилую даму (а ей уже пошёл 62-й год) не смутила ни разница в возрасте с 26-летним мужчиной, ни род его занятий (сомнительная подработка платным партнёром по танцам и даже выдавание себя за популярного тогда актёра Рудольфа Валентино с раздачей автографов).
Естественно, родня немолодой, которая возжелала стать молодой, встала на дыбы. Бывший к тому времени кайзер грозил сестре всеми карами небесными, предупреждал, что откажется от неё. Предлагал авантюристу солидные откупные. Но Зубков гордо отказался.
И 19 ноября 1927 года пара отправилась под венец. Зарегистрировала отношения и обвенчалась по православному обряду. Родня теперь уже Виктории Зубковой церемонию проигнорировала. Но глаза женщине застил любовный туман. Поговаривали, что она даже подвергла себя спорной в плане эффективности процедуре омоложения с использованием секрета обезьяньих желез.
Но прелести августейшей супруги Александра интересовали мало. А вот деньги – совсем другое дело. И Зубков со всей ответственностью и рвением погрузился в кутежи, карты и прочие развлечения. Успел и в лечебнице для душевнобольных полежать, и в тюрьме посидеть за свои выходки.
Состояние таяло, как мартовский сугроб. Тут ещё зловредный братец подключился и через суд добился признания сестры банкротом и недееспособным человеком. Взял Викторию под опеку. И молодой муж понял, что остатки свободных денег уплыли из рук. Супруги начали ссориться по финансовым вопросам. И в итоге разъехались.
Виктория вернулась домой. Александру путь в Германию был закрыт, и он перебрался в Люксембург. Скромные доходы от работы официантом Зубков решил поправить, выпустив мемуары, повествующие о браке с принцессой.
«Моя жизнь и любовь» в жанре плутовского романа до сих пор издаётся в Германии и пользуется успехом у читателей. Супруга тоже выпустила мемуары, в которых отзывалась о Зубкове исключительно с нежностью и благодарностью.
В 1929 году Виктория инициировала бракоразводный процесс. Но не успела довести дело до конца: нервное перенапряжение ослабило иммунитет, что спровоцировало тяжёлое течение воспаления лёгких. Женщина скончалась. Молодой вдовец пытался прорваться на церемонию прощания, но его развернули во избежание скандала. И, продержав неделю в тюрьме, выслали назад в Люксембург.
Вдовец немного улучшил положение, продав письма покойной жены её родственникам. Потом прославился тем, что первый в Люксембурге совершил парашютный прыжок. Собирался жениться на молодой коллеге-официантке, но что-то не срослось. Последние месяцы зарабатывал, выступая в ярмарочных балаганах с рассказами об интимной жизни с принцессой.
Скончался Зубков в местном госпитале довольно молодым: перспективного брачного афериста сгубил туберкулёз. Событие прошло незамеченным. А персонаж, чей творческий потенциал, безусловно, был достоин лучшего применения, остался в истории как второй супруг принцессы Виктории Прусской. И доказательство истинности выражения Amor caecus…
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"...То ли он с княгиней Шаумбург-Липпе во время прогулки в парке столкнулся, то ли восхитил смелостью при прыжке с парашютом."
А в конце оказалось, что с парашютом он прыгнул уже после её смерти.