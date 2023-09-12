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83-летняя британка держала молодого мужа в сексуальном рабстве

83-летняя британка держала молодого мужа в сексуальном рабстве

Автор:
12 сентября 2023 10:32
Сообщество : Истории
Метки: брак   истории   любовь   пара   развод   разница в возрасте   
1900
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Несмотря на разницу в возрасте в 46 лет, Айрис Джонс и египтянин Мохамед Ибрихам поженились в 2020 году. Супруги заявляли, что у них все по любви и не стеснялись делиться подробностями бурной интимной жизни. Однако сказке пришел конец.

Айрис познакомилась с Мохамедом в соцсети в 2019 году, а уже через год они решили пожениться. Сказка, благодаря которой 39-летний египетский красавец получил вид на жительство в Великобритании, закончилась в начале этого месяца.

Пенсионерка обрела счастье с новым котом и совсем не скучает по Мохамеду. Женщина назвала супруга "эгоистичным транжирой" и подала на развод. А Ибрихам заявил, что Джонс держала его в сексуальном рабстве.

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Египтянин настаивает на том, что был влюблен в пенсионерку и отрицает меркантильные помыслы. "Я относился к Айрис, как к королеве, но она использовала меня, как сексуального раба. Я любил ее, а она разбила мне сердце", - жалуется египтянин.

Мохамед утверждает, что супруга устанавливала правила. Когда он возвращался домой после 14-часовой смены охранником в местном магазине, ему запрещалось принимать душ и даже пользоваться туалетом. Ему также не разрешалось есть любимые национальные блюда. А однажды Джонс сказала ему: "Ты мне принадлежишь, ты мой раб".

Он продолжил: "Она хотела, чтобы я забыл свое прошлое и свою семью в Египте. Меня не волнуют деньги. Это неправда, что у меня никогда не было работы. Я работал по всему Ближнему Востоку инспектором по сварке на электростанциях, в Кувейте и Саудовской Аравии. У меня была хорошая зарплата. Если бы я искал деньги, я бы женился на богатой женщине, а не на Айрис. У меня было много предложений от богатых женщин, но я не такой".

Говоря о расставании, Айрис призналась: "Я никогда не думала, что влюблюсь в человека на 46 лет моложе меня, но это случилось. Мне нравилось все в Мохамеде. У нас была прекрасная сексуальная жизнь, но потом, вместо того чтобы заниматься любовью, мы стали ругаться по любому поводу. Я не могу с этим мириться. Я не влюбленный подросток. Мне 83 года".


Британка уверяет, что ей нужна спокойная жизнь, которую она обрела с котом Мистером Тиббсом.

Она объяснила: "Я завела его через несколько дней после переезда Мохамеда, и он стал для меня идеальным компаньоном. Он никогда не жалуется, очень тихий и красивый. Я его обожаю. Я совсем не скучаю по Мохамеду. Когда он уходил, он забрал креветки в темпуре, которые я приготовила себе на ужин. Это меня взбесило больше всего".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: брак   истории   любовь   пара   развод   разница в возрасте   
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Женщина назвала супруга "эгоистичным транжирой" и подала на развод. А Ибрихам заявил, что Джонс держала его в сексуальном рабстве.(ц)
«Борьба была равна – сражались два говна.»
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29k
Alex 3 минуты назад
Ослойопам что свиней, что мумию сношать, без разницы
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
Креветок жалко !!!!!!!!!!!!!!!
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1k
Татьяна Баженова Полчаса назад
Хорошо, что не украл её вставную челюсть.
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51k
turyst 36 минут назад
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498
Stekr 55 минут назад
Где вдуватели?
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35k
АнтонПолднев Час назад
А однажды Джонс сказала ему: "Ты мне принадлежишь, ты мой раб".(с)
Обычное поведение англосакса. Гены пальцем не задавишь...
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1k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Геронтофил
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17k
Марина 2 часа назад
Что этот раб себе позволяет?
Главное, чтобы его сейчас по-быстрому депортировали из Англии, ведь именно ради этого всё и затевалось.
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