83-летняя британка держала молодого мужа в сексуальном рабстве

Айрис познакомилась с Мохамедом в соцсети в 2019 году, а уже через год они решили пожениться. Сказка, благодаря которой 39-летний египетский красавец получил вид на жительство в Великобритании, закончилась в начале этого месяца.

Пенсионерка обрела счастье с новым котом и совсем не скучает по Мохамеду. Женщина назвала супруга "эгоистичным транжирой" и подала на развод. А Ибрихам заявил, что Джонс держала его в сексуальном рабстве.