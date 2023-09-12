83-летняя британка держала молодого мужа в сексуальном рабстве

Несмотря на разницу в возрасте в 46 лет, Айрис Джонс и египтянин Мохамед Ибрихам поженились в 2020 году. Супруги заявляли, что у них все по любви и не стеснялись делиться подробностями бурной интимной жизни. Однако сказке пришел конец.
Айрис познакомилась с Мохамедом в соцсети в 2019 году, а уже через год они решили пожениться. Сказка, благодаря которой 39-летний египетский красавец получил вид на жительство в Великобритании, закончилась в начале этого месяца.
Пенсионерка обрела счастье с новым котом и совсем не скучает по Мохамеду. Женщина назвала супруга "эгоистичным транжирой" и подала на развод. А Ибрихам заявил, что Джонс держала его в сексуальном рабстве.
Египтянин настаивает на том, что был влюблен в пенсионерку и отрицает меркантильные помыслы. "Я относился к Айрис, как к королеве, но она использовала меня, как сексуального раба. Я любил ее, а она разбила мне сердце", - жалуется египтянин.
Мохамед утверждает, что супруга устанавливала правила. Когда он возвращался домой после 14-часовой смены охранником в местном магазине, ему запрещалось принимать душ и даже пользоваться туалетом. Ему также не разрешалось есть любимые национальные блюда. А однажды Джонс сказала ему: "Ты мне принадлежишь, ты мой раб".
Он продолжил: "Она хотела, чтобы я забыл свое прошлое и свою семью в Египте. Меня не волнуют деньги. Это неправда, что у меня никогда не было работы. Я работал по всему Ближнему Востоку инспектором по сварке на электростанциях, в Кувейте и Саудовской Аравии. У меня была хорошая зарплата. Если бы я искал деньги, я бы женился на богатой женщине, а не на Айрис. У меня было много предложений от богатых женщин, но я не такой".
Говоря о расставании, Айрис призналась: "Я никогда не думала, что влюблюсь в человека на 46 лет моложе меня, но это случилось. Мне нравилось все в Мохамеде. У нас была прекрасная сексуальная жизнь, но потом, вместо того чтобы заниматься любовью, мы стали ругаться по любому поводу. Я не могу с этим мириться. Я не влюбленный подросток. Мне 83 года".
Британка уверяет, что ей нужна спокойная жизнь, которую она обрела с котом Мистером Тиббсом.
Она объяснила: "Я завела его через несколько дней после переезда Мохамеда, и он стал для меня идеальным компаньоном. Он никогда не жалуется, очень тихий и красивый. Я его обожаю. Я совсем не скучаю по Мохамеду. Когда он уходил, он забрал креветки в темпуре, которые я приготовила себе на ужин. Это меня взбесило больше всего".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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«Борьба была равна – сражались два говна.»
Обычное поведение англосакса. Гены пальцем не задавишь...
Главное, чтобы его сейчас по-быстрому депортировали из Англии, ведь именно ради этого всё и затевалось.