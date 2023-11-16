Какими разными стали церемонии бракосочетания

Свадьба - это тот день, который хочется запомнить на всю жизнь. Красиво, нежно, любовные клятвы и веселое застолье с родными и друзьями.

Но классическая женитьба в ЗАГСе уже приелась и жених с невестой и друзьями стараются проявлять креатив. Белые роскошные платья уже не так актуальны, пары стараются идти не по привычному стандарту, а выбирать креативные варианты.