Какими разными стали церемонии бракосочетания

Свадьба - это тот день, который хочется запомнить на всю жизнь. Красиво, нежно, любовные клятвы и веселое застолье с родными и друзьями.
Но классическая женитьба в ЗАГСе уже приелась и жених с невестой и друзьями стараются проявлять креатив. Белые роскошные платья уже не так актуальны, пары стараются идти не по привычному стандарту, а выбирать креативные варианты.
Между собой соревнуются в креативе не только пары, но и сами сотрудники ЗАГСов. Мы часто представляем себе женщину с начёсом, которая дельфиньим голосом говорит про счастливую лодку совместной жизни. Но это уже давно не так. Работники стараются придумывать более трогательные и душевные речи, добавляют смешные шутки и уходят от стандартных, набивших оскомину, поздравлений. А частенько и сами молодожёны могут прописать текст сотруднице ЗАГСа и сообщить как именно им хочется видеть торжественную церемонию.
Частенько жених с невестой хотят обменяться клятвами и там же, в ЗАГСе могут станцевать первый танец. Стала популярной такая тема, что жених не видит невесту до росписи и к стойке регистрации её ведёт отец.
Платья с шлейфами уже редко можно встретить, больше в ходу брючные костюмы, а то и просто футболки с кедами.
А вот стихотворную речь регистратора молодожёны, при обсуждении церемонии, категорически отвергают и просят душевную речь, а не поэтическую.
Поскольку в России часты браки с иностранцами, то в двух столичных ЗАГСов можно частенько увидеть молодожёнов в национальных костюмах. При браке японки и россиянина пара не обменялась кольцами, а выпила по крошечной чашечке сакэ, согласно японской традиции. Турецкий жених может надеть невесте кольцо с красной лентой, которую на церемонии разрезает, как символ того, что связь девушки с родителями и семьёй разрывается и теперь она принадлежит его семье.
В некоторых ЗАГСах даже можно привести на церемонию своего пушистого друга. Маленьких собачек могут нарядить в забавные костюмчики, но больших собак вряд ли пустят - всё же это государственное учреждение, как ни крути.
В одном ЗАГСе, к примеру, предлагали целый сет необычных ритуалов, которые можно было организовать на церемонии. К примеру, обмен розами, когда молодые смотрят друг другу в глаза и мысленно произносят все самые тёплые и нежные слова друг другу. В колбе смешивают химические вещества и появляются разные цвета, символизирующие то, с какими чувствами пришли в ЗАГС жених и невеста. Ну и куда без астрологии, последнее время так любимой многими: ведущая преподносит молодым в дар сертификат "Звезда семьи (имена жениха и невесты)" с пожеланием, чтобы звезда всегда оберегала и освещала семейный путь.
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