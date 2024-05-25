Всего две камеры: самую маленькую в мире тюрьму строили почти 20 лет

За все время в стенах изолятора находилось всего два заключенных. Одной из них была служанка, а вторым эмигрант, который объявил себя "лордом" острова Сарк.
В глубине одного из самых маленьких островов Великобритании находится тюрьма Сарк, которую прозвали самой маленькой в мире.
Здание было построено в 1856 году на Нормандских островах. На строительство самой маленькой тюрьмы в мире ушло 20 лет, потому что ни у кого не было на это денег. И несмотря на то, что остров, на котором она расположена, "кишит" преступностью, внутри есть место только для двух преступников.
Площадь острова Сарк составляет всего 2,1 квадратных мили, а население — всего 562 человека, согласно переписи 2023 года. Среди живописных холмов, долин и полей спрятана совсем небольшая тюрьма, расположенная по соседству с центром для посетителей острова. С момента постройки здание с двумя комнатами почти не претерпело изменений. Со временем было проведено электричество и водопровод.
Между двумя комнатами есть небольшой коридор. В обеих камерах стоят небольшие деревянные кровати с очень тонкими матрасами, на которых заключенные могут спать, хотя максимальное время пребывания в камере составляет всего два-три дня.
Первой заключенной стала молодая служанка, укравшая у своей хозяйки платок. В 1990 году вооруженный французский физик-ядерщик Андре Гарде прибыл на Сарк, объявив себя "лордом" острова. В тот же день мятежник был схвачен местными силами правопорядка и помещен в тюрьму на недельный срок заключения. В настоящее время данный случай является последним официально задокументированным фактом пребывания арестантов в островном изоляторе.
После Андре Гарде на острове не было совершено ни одного серьезного преступления, местный полицейский — а их всего двое — утверждает, что остров "кишит" преступностью.
"В прошлом (и в настоящее время) на Сарке было много людей с различными судимостями, о которых во многих случаях мы не знаем до тех пор, пока не совершается новое преступление. Есть много инцидентов, с которыми мы не можем ничего поделать, поскольку не имеем в своем распоряжении соответствующих инструментов и законов для борьбы с ними, например, превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного опьянения. Все специальные констебли Сарка и сотрудники полиции должны быть полностью обучены и оснащены дубинками и баллончиками Pava для самозащиты и защиты общественности", — рассказал констебль Майк Фоусон, покинувший остров в 2019 году.
Источник:
Источник:
- Путешествие в самое глубокое место на планете: что скрывает Марианская впадина?
- Самая странная работа в мире найдена в Пакистане
- Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии
- 700 лет одиночества, где живет самый одинокий монах в мире
- В Японии проходят соревнования по гневному опрокидыванию столов