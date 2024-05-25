Всего две камеры: самую маленькую в мире тюрьму строили почти 20 лет

После Андре Гарде на острове не было совершено ни одного серьезного преступления, местный полицейский — а их всего двое — утверждает, что остров "кишит" преступностью.

"В прошлом (и в настоящее время) на Сарке было много людей с различными судимостями, о которых во многих случаях мы не знаем до тех пор, пока не совершается новое преступление. Есть много инцидентов, с которыми мы не можем ничего поделать, поскольку не имеем в своем распоряжении соответствующих инструментов и законов для борьбы с ними, например, превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного опьянения. Все специальные констебли Сарка и сотрудники полиции должны быть полностью обучены и оснащены дубинками и баллончиками Pava для самозащиты и защиты общественности", — рассказал констебль Майк Фоусон, покинувший остров в 2019 году.