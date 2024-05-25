FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9523 поста • 870 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Всего две камеры: самую маленькую в мире тюрьму строили почти 20 лет

Всего две камеры: самую маленькую в мире тюрьму строили почти 20 лет

Автор:
25 мая 2024 11:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   в мире   остров Сарк   стройка   тюрьма   факты   фото   
823
5
1

За все время в стенах изолятора находилось всего два заключенных. Одной из них была служанка, а вторым эмигрант, который объявил себя "лордом" острова Сарк.

В глубине одного из самых маленьких островов Великобритании находится тюрьма Сарк, которую прозвали самой маленькой в мире.


Здание было построено в 1856 году на Нормандских островах. На строительство самой маленькой тюрьмы в мире ушло 20 лет, потому что ни у кого не было на это денег. И несмотря на то, что остров, на котором она расположена, "кишит" преступностью, внутри есть место только для двух преступников.

Площадь острова Сарк составляет всего 2,1 квадратных мили, а население — всего 562 человека, согласно переписи 2023 года. Среди живописных холмов, долин и полей спрятана совсем небольшая тюрьма, расположенная по соседству с центром для посетителей острова. С момента постройки здание с двумя комнатами почти не претерпело изменений. Со временем было проведено электричество и водопровод.


Между двумя комнатами есть небольшой коридор. В обеих камерах стоят небольшие деревянные кровати с очень тонкими матрасами, на которых заключенные могут спать, хотя максимальное время пребывания в камере составляет всего два-три дня.


Первой заключенной стала молодая служанка, укравшая у своей хозяйки платок. В 1990 году вооруженный французский физик-ядерщик Андре Гарде прибыл на Сарк, объявив себя "лордом" острова. В тот же день мятежник был схвачен местными силами правопорядка и помещен в тюрьму на недельный срок заключения. В настоящее время данный случай является последним официально задокументированным фактом пребывания арестантов в островном изоляторе.


После Андре Гарде на острове не было совершено ни одного серьезного преступления, местный полицейский — а их всего двое — утверждает, что остров "кишит" преступностью.

"В прошлом (и в настоящее время) на Сарке было много людей с различными судимостями, о которых во многих случаях мы не знаем до тех пор, пока не совершается новое преступление. Есть много инцидентов, с которыми мы не можем ничего поделать, поскольку не имеем в своем распоряжении соответствующих инструментов и законов для борьбы с ними, например, превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного опьянения. Все специальные констебли Сарка и сотрудники полиции должны быть полностью обучены и оснащены дубинками и баллончиками Pava для самозащиты и защиты общественности", — рассказал констебль Майк Фоусон, покинувший остров в 2019 году.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Видео   в мире   остров Сарк   стройка   тюрьма   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
ПаганецЪ 57 минут назад
20 лет? По камню в месяц?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3462 поста (3159 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

846721



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР
Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР
Разработка приложения «Народный инспектор» завершена. За что можно будет штрафовать водителей
Разработка приложения «Народный инспектор» завершена. За что можно будет штрафовать...
Набирающие популярность в сообществах
Мюррей Лейнстер — фантаст, произведения которого повлияли на Айзека Азимова⁠⁠
Мюррей Лейнстер — фантаст, произведения которого повлияли на Айзека Азимова⁠⁠
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#история#авто аварии#ДТП#собака#деньги#криминал#драка
#машина#животные#Прикол#Юмор#аварии#факты#забавно#Госдума#кино#Девушка
#автомобили#люди#интересное#Автовсячина#дети#интересно#США#мигранты#Ynews#фильм
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли В Японии проходят соревнования по гневному опрокидыванию столов В Японии проходят соревнования по гневному опрокидыванию столов 700 лет одиночества, где живет самый одинокий монах в мире 700 лет одиночества, где живет самый одинокий монах в мире Уникальный оазис в пустыне: Саудовская Аравия строит крупнейший в мире сад Уникальный оазис в пустыне: Саудовская Аравия строит крупнейший в мире сад Путешествие в самое глубокое место на планете: что скрывает Марианская впадина? Путешествие в самое глубокое место на планете: что скрывает Марианская впадина? Самая странная работа в мире найдена в Пакистане Самая странная работа в мире найдена в Пакистане

На что жалуетесь?

Вернуться