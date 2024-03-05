Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии

Бокка - это одна из самых старинных и необычных профессий в Японии. Это носильщики, которых сегодня можно назвать курьерами. Их особенность заключается в том, что они доставляют припасы людям, которые живут высоко в горах.
И поскольку на транспорте туда добраться невозможно, бокка отправляются в пешее путешествие. Удивительно, как в Японии технический прогресс не мешает существованию старинных традиций и профессий.
Японские носильщики тащат груз весом от 80 до 200 килограмм! Доставлять такую тяжесть им помогают специальные деревянные конструкции, которые они носят на спине. Таким образом, с целой башней на спине, они могут преодолевать тяжелые подъемы в горы и не менее трудные возвращения. Сегодня эти конструкции сделаны из крепких материалов, но в старину, бокка могли переносить до 165 килограммов грузов, закрепленных стопкой на спине и удерживаемых палками.
И, да, поклонники творчества великого и ужасного Хидео Кодзимы сразу же узнали игру "Death Stranding", где главный герой Cэм Бриджесс занимался доставкой грузов тем же образом. К счастью, в реальном мире бокка не нужно сражаться с рейдерами и монстрами, и не надо прятаться от темпоральных дождей. Но зато у них нет экзоскелетов и умных технологий, которые были у Сэма.
Если вас заинтересовала такая профессия, ниже — документальный ролик об одном из таких переносчиков. Весь на японском, но одно только свидетельство физического подвига уже интересно.
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А, вообще, молодцы японцы, что чтят традиции