Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии

И, да, поклонники творчества великого и ужасного Хидео Кодзимы сразу же узнали игру "Death Stranding", где главный герой Cэм Бриджесс занимался доставкой грузов тем же образом. К счастью, в реальном мире бокка не нужно сражаться с рейдерами и монстрами, и не надо прятаться от темпоральных дождей. Но зато у них нет экзоскелетов и умных технологий, которые были у Сэма.

