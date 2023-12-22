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700 лет одиночества, где живет самый одинокий монах в мире

700 лет одиночества, где живет самый одинокий монах в мире

Автор:
22 декабря 2023 08:54
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Жизнь   в мире   монах   одиночество   тибет   факты   фото   храм Ритуо   
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В Тибете есть храм Ритуо, которому более 700 лет. Он расположен на холме островка на озере, и по традиции тут принято жить всего одному монаху, иначе никакой гармонии не получится.

С тибетского Ритуо переводится как Камень на горе. Здание и правда возвышается на каменной горе и выделяется насыщенным цветом на фоне смазанных умиротворяющих красок Тибета.

Согласно легенде тут хранится особый камень, который умеет излечивать все болезни. Почему тогда рядом с камнем живет всего один человек – загадка, паломников сюда приходит тоже критически мало. Есть в этом камне какая-то неразгаданная логическая загадка!

Священное озеро Ямдрока, на котором стоит этот храм, считается одним из трех священных озер Тибета. Было бы неуважением селиться там целыми общинами, тем самым засоряя его своими отходами жизнедеятельности.

Посетители озера и храма и правда как один отмечают невероятное спокойствие, которое разливается по долине вокруг храма. Здесь можно увидеть дикие стайки тибетских антилоп, не пуганых людьми.

Один, всегда один

Текущего самого одинокого монаха зовут Ахванг Пинкуо. Он не первый и не последний из череды одиночек храма. Когда он умрет, об этом узнают не сразу. Но потом на его место обязательно найдется жаждущий абсолютного уединения монах-доброволец.

Что делает весь день единственный живущий посреди пустыни, а затем посреди озера монах?

Медитирует и обслуживает себя. Потому что за водой нужно спуститься с горы, и он ходит с деревянными ведрами вверх-вниз несколько раз в день.

Именно так и узнают рано или поздно, что монах умер – никто не спустится ни разу в течение дня за водой. Можно еще прислушаться, распевает ли он положенные мантры. Но остров расположен на озере, и услышать их сложно.

Своим одиночеством он показывает силу своей веры, так считается. Что только вера и сила медитации позволяет монахам сохранить свои разум чистым.

Как думаете, что не так с этим камнем, который излечивает все болезни, если рядом с ним живет всего один человек?

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Метки: Видео   Жизнь   в мире   монах   одиночество   тибет   факты   фото   храм Ритуо   
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