700 лет одиночества, где живет самый одинокий монах в мире

Согласно легенде тут хранится особый камень, который умеет излечивать все болезни. Почему тогда рядом с камнем живет всего один человек – загадка, паломников сюда приходит тоже критически мало. Есть в этом камне какая-то неразгаданная логическая загадка!

Священное озеро Ямдрока, на котором стоит этот храм, считается одним из трех священных озер Тибета. Было бы неуважением селиться там целыми общинами, тем самым засоряя его своими отходами жизнедеятельности.