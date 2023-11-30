Самая странная работа в мире найдена в Пакистане

Что можете вы назвать более странное, чем мужчина, который притворяется женщиной и при этом по 12 часов в день играет лисо-человека в реальном зоопарке.
Да, на слух это воспринять сложно, так что смотрим снова на фотографию.
Происходило это в пакистанском зоопарке Карачи. Там утверждают, что они поймали экземпляр мифической лисицы-женщины Маа-фаук-уль-фитрат, кратко Мумтаз Бегум.
И она вот уже несколько лет сидит у них в клетке на потеху публике. При этом посетители могут даже поговорить с животным, которое еще и будущее предсказывать умеет и довольно остроумно отвечает.
Потому найти замену на рабочего полулисой так сложно, это должен быть настоящий стендап-комик.
Источник:
Вот тут на видео он даже сам шевелит лапкой, милота.
Она честно рассказывает детишкам, что родилась 35 лет назад в Африке. И что она есть пирожные, фрукты и соки. При этом полулиса – полиглот, она может отвечать на нескольких языках.
Лучшая (странная) работа в мире
Мужчина, который играет лису, накладывает женский макияж, надевает платочек (!) и прячется в ящике под якобы клеткой. Сверху лежит чучело лисы без головы, и мужчина просовывает голову в дыру и соединяет свою голову и тело лисы. Стыки кокетливо прикрываются широким платком.
Традиционно на эту роль выбирается всегда мужчина, хоть и играть ему приходится женщину. Все потому что не все люди мило ведут себя с выдуманным животным. Некоторые могут бросать оскорбления или задавать унизительные вопросы.
Мужчина не принимает это близко к сердцу и быстрее реагирует на такое. Ведь он сам играет роль выдуманной женщины, потому оскорбления его не ранят. А вот девушек это обижало бы, да и зоопарк не может позволить себе хотя бы шанс, что он будет подставлять девушек под едкие оскорбления.
Работа по наследству
Роль лисы передал по наследству своему сыну прошлый ее актер. Мурад Али с 16 лет играет мифическую жено-лису. У него все хорошо в жизни, жена и двое детей, а еще – невероятно странная работа.
- Люди, которые приходят посмотреть на Мумтаз Бегум, уходят отсюда счастливыми. А если они счастливы, то и я становлюсь счастливее. Между мной и ими появляются узы любви. Жизнь ведь так коротка, и стоит потратить ее, чтобы на лицах других людей появлялось как можно больше улыбок, - вот что говорит Мурад Али. И сразу понимаешь, как верно выбрали актера на лисью роль.
Источник:
Мумтаз Бегум можно спросить о чем угодно. К ней приходят студенты, спросить как они сдадут экзамены, или родители, чтобы посоветоваться по поводу брака их детей. Это особое искусство отвечать так, чтобы вс ушли довольными.
Больше всего популярна Мумтаз Бегум среди женщин и детей, который максимально искренне воспринимают ее как настоящее волшебное существо. Как у нас малыши верят в Деда Мороза, там верят в сидящую в зоопарке в клетке волшебную лису. С той лишь разницей, что к ней реально можно в любой день пойти и поговорить.
Источник:
- Как выглядит поездка по горному туннелю, который люди прорубили вручную
- Как выглядят Новые семь чудес света, выбранные в 2007 году, по сравнению с чудесами Древнего мира
- 15 фото чудесной деревушки Вансянь, которая совсем не такая, какой кажется
- Где можно увидеть самую большую в мире мозаику, которую легко спутать с ковром
- 12 исторических зданий и артефактов, которые даже спустя века вызывают трепет
Хрена себе сократили.