Самая странная работа в мире найдена в Пакистане

Мужчина не принимает это близко к сердцу и быстрее реагирует на такое. Ведь он сам играет роль выдуманной женщины, потому оскорбления его не ранят. А вот девушек это обижало бы, да и зоопарк не может позволить себе хотя бы шанс, что он будет подставлять девушек под едкие оскорбления.

Работа по наследству

Роль лисы передал по наследству своему сыну прошлый ее актер. Мурад Али с 16 лет играет мифическую жено-лису. У него все хорошо в жизни, жена и двое детей, а еще – невероятно странная работа.

- Люди, которые приходят посмотреть на Мумтаз Бегум, уходят отсюда счастливыми. А если они счастливы, то и я становлюсь счастливее. Между мной и ими появляются узы любви. Жизнь ведь так коротка, и стоит потратить ее, чтобы на лицах других людей появлялось как можно больше улыбок, - вот что говорит Мурад Али. И сразу понимаешь, как верно выбрали актера на лисью роль.