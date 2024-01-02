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В Японии проходят соревнования по гневному опрокидыванию столов

В Японии проходят соревнования по гневному опрокидыванию столов

Автор:
02 января 2024 08:42
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Видео   Япония   в мире   люди   соревнования   стол   факты   фото   
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Поистине самурайское состязание! Выяснять, кто лучше выражает гнев и неконтролируемую ярость, в Японии помогает специальный конкурс. Потому что выражать свои эмоции в Японии не принято, а когда в порядке очереди – то нормально.

Конкурс по переворачиванию чайных столиков

Более 15 лет подряд проводится конкурс по переворачиванию и швырянию чайных столиков. Важно, чтобы это был именно чайный столик, ведь это атрибут традиционного чаепития.

Потому и ведущая тут всегда в наряде для чайной церемонии. Обожаю самый смешной момент того, как ведущая дает знак действовать.

Участник чинно садится рядом с ведущей чайной церемонии за этот столик. Потом ведущая касается его плеча и говорит: «Прекрати». И это знак, что пора крушить и кричать от ярости!

Очень жизненно.

На самом деле это конкурс правды

Самое главное, что при опрокидывании стола участникам разрешено кричать ЧТО УГОДНО. Многие только ради этого и записываются.

Многие кричат «Я ненавижу своего начальника», некоторые смешные, что «хочу завести девушку». Самое частое крики, что его давно пора повысить на работе.

А вот победила не так давно добродушная участница Синья Чиба, она кричала: «Вперед, Биг Булс» (японская баскетбольная команда). И швырнула пластиковую рыбку на рекордные 8,3 метра. Стоп, причем тут какая-то рыбка?!

На стол ставится пластиковая рыбка, и главная оценка качества гнева замеряется по ней. Рыбка может лежать как в чашке, так и среди массы другой пластиковой еды для зрелищности. И тогда еще ее потом пойди найди во всем этом беспорядке.

Как далеко улетит рыбка со стола, и не важно, как далеко закинет человек сам стол. Именно по этому тут важна не сила швыряния, а ярость и техника. Хорошее решение, ведь шансы победить появляются и у стариков, и женщин, а не только у силачей. В ЯРОСТИ ВСЕ РАВНЫ!

Плюс еще оценивается артистизм, сила выкрика, искренность. Короче, это надо прочувствовать позвоночником.

Сам конкурс произошел из японской идиомы «тябудай гаэси», которая означает гнев от сильного эмоционального разочарования. В английском тоже есть фраза turning tables, но там она означает резкую смену позиций. Когда лузер становится лидером и наоборот.

А у нас в русском ничего похожего припомнить про столы не могу. Не принято у нас столы переворачивать.


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Метки: Видео   Япония   в мире   люди   соревнования   стол   факты   фото   
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1  комментарий
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Заяц на Крыльце Час назад
Народ развлекается и кайфует как может. И пофиг им на скрепы.
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