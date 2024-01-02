В Японии проходят соревнования по гневному опрокидыванию столов

Потому и ведущая тут всегда в наряде для чайной церемонии. Обожаю самый смешной момент того, как ведущая дает знак действовать.

Участник чинно садится рядом с ведущей чайной церемонии за этот столик. Потом ведущая касается его плеча и говорит: «Прекрати». И это знак, что пора крушить и кричать от ярости!

Очень жизненно.