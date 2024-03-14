Поживи в тюрьме Индии за свои деньги

И все это стоит от 2 тысяч рупий за день (2200 рублей). Недорого для экстремалов, которые добрались до Индии и решили, что им все еще мало острых ощущений.

Самый экстрим – сидеть с настоящими заключенными

В Южной Корее тюрьмы-отели – это чисто коммерческий проект, в настоящую тюрьму вас никто не пустит. В Индии же под проект Feel Like Jail (почувствуй себя в тюрьме) отдали одно крыло в тихарской тюрьмы.