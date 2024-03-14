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Поживи в тюрьме Индии за свои деньги

Поживи в тюрьме Индии за свои деньги

Автор:
14 марта 2024 09:25
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   Индия   в мире   люди   тюрьма   факты   фото   
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В Южной Корее очень популярно посидеть в тюрьме три дня среди местных, очень помогает разгрузиться, у них и тюрьмы платные есть. А в Индии никто не хочет сам в тюрьму, но вот туристов в камеру за их же деньги – всегда пожалуйста.

В индийской тюрьме Тахир турист может провести день в тюремной камере, как это делает настоящий индийский преступник. В программе развлечений - проведение вас в наручниках по тюрьме, выдача тюремной одежды, обед, точно такой же, как у настоящих заключенных.

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Сон, естественно, на полу, кроватей для преступников в таких тюрьмах не предусматривают. Для экстремалов – несколько часов в общей камере с реальными заключенными.

И все это стоит от 2 тысяч рупий за день (2200 рублей). Недорого для экстремалов, которые добрались до Индии и решили, что им все еще мало острых ощущений.

Самый экстрим – сидеть с настоящими заключенными

В Южной Корее тюрьмы-отели – это чисто коммерческий проект, в настоящую тюрьму вас никто не пустит. В Индии же под проект Feel Like Jail (почувствуй себя в тюрьме) отдали одно крыло в тихарской тюрьмы.

То есть, если вы мужчина (женщин к такому не допускают, голова на плечах все же есть), то можете дать согласие на отсидку вашего дня в общей камере.

Я сомневаюсь, что там посадят к любым заключенным. Скорее всего, самым спокойным в качестве исправления предлагают за малую плату участвовать в туристическом аттракционе.

В ответ те предлагают вести себя прилично и не пытаться вырвать у гостя серьгу или золотой зуб.

Но, зная какой творится в Индии беспорядок с исполнением указаний, готова биться об заклад, что половина народа из общей камеры будет случайными людьми, которые попросились на замену тем, кого отобрали для программы.

И еще парочка будет «серьезных людей», которые попали в программу за взятку охраннику.

То есть я бы даже самым отчаянным экстремалам эту часть турпрограммы брать не советовала.

Это не первая платная тюрьма для туристов в Индии. В 2016 году уже открылся аттракцион в Телангане. Там за 500 рупий в день можно провести день в роли заключенного в 220-летней тюрьме Сангаредди. Но там туристы были на 100% отделены от заключенных и никогда с ними не пересекались.

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Метки: Жизнь   Индия   в мире   люди   тюрьма   факты   фото   
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АСИСЯЙ 18 минут назад
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