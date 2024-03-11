Почему так решили сделать

Потому что в Японии огромный процент рецидивов, около половины заключенных возвращается в тюрьму снова. Это гораздо больше, чем у нас в России.

Все потому что бывший заключенный никак не может адаптироваться в обществе со своим клеймом. Фабрики не берут его работать, арендодатели пробивают по базе данных и не дают снимать квартиру.