В Японии реформируют тюремную систему. Начали с того, что теперь каждый охранник обязан называть заключенных уважительно с «сан», что означает «уважаемый господин». Теперь по-новому заживут!
Почему так решили сделать
Потому что в Японии огромный процент рецидивов, около половины заключенных возвращается в тюрьму снова. Это гораздо больше, чем у нас в России.
Все потому что бывший заключенный никак не может адаптироваться в обществе со своим клеймом. Фабрики не берут его работать, арендодатели пробивают по базе данных и не дают снимать квартиру.
В итоге от бедности и безысходности многие возрастные заключенные снова совершают преступление. Либо ради выживания, либо чтобы сразу попасть в тюрьму на довольствие.
И вместо того, чтобы решать проблему с интеграцией после тюрьмы, министерство юстиции приложило пластырь на огромную пробоину плотины.
Надо, чтобы заключенные ощущали себя уважаемыми другими людьми, потому охранники должны обращаться к ним, как к «сан».
Это при том, что правила в японскою тюрьме довольно жесткие, не отдохнешь. Заключенные много работают и производят всякие бытовые товары, например, плетут мочалки.
Общество, а особенно охотники тюрем, даже не поверили сначала в этот закон. Подумали, что это розыгрыш от министерства, потому что это преобразование не носит никакого смысла, кроме «косметического».
Чтобы внутри тюрьмы все было красиво и все такие с уважением друг к другу относились. А что заключенные ходят с загнутыми за спину руками и по струнке – это все останется неизменным.
Это унижение
В тюрьмах сидят не только воришки, но и зачастую татуированные члены якудза. И теперь работники тюрьмы вынуждены обращаться к якудза максимально уважительно «сан», а ведь эти люди зачастую убийцы и замешаны в торговле людьми.
Рушится иерархия, которая позволяла поддерживать строгий порядок с опасными преступниками. То есть якудза теперь и для своего охранника господин, причем никакого указания для заключенных не выпустили.
К слову, «сан» это совсем не равно простому русскому обращению на «вы». Ведь «вы» это не только уважение, но и максимально отстранение между собеседниками - холодное вы.
«Сан» - это скорее «уважаемый господин», или как обращение по полному имени-отчеству «Уважаемый Дмитрий Васильевич, не могли бы вы». Вот с такой подачей. Так опорой обращаются школьники к учителям.
Как это изменит тот факт, что общество относится к отсидевшим, как к мусору, отчего те не только идут на рецидив, но и бегут на Филиппины – не понятно. Никому не понятно, только якудзам очень приятно.
Источник:
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Значит можно сразу после выхода опять стремится в тюрьму.