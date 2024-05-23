Обошла 5 тысяч конкуренток: выбрана самая красивая женщина Бельгии

Ключевые критерии победы — отношение участниц к жизни и себе, а также стремление развиваться и духовная эволюция.
За титул боролись 60 претенденток в возрасте от 23 до 64 лет, а в отборочных турах приняло участие более 5 тысяч участниц, которые прошли специальные курсы по стилю и уходу за собой, а также успешно завершили девятимесячную программу по принятию себя.
"Настоящая красота зависит не от идеального тела, параметры которого диктует общество, а от тела, рассказывающего историю. Женщина, у которой все в порядке в голове, живет в гармонии", — отметила Натали Де Ройк, основательница некоммерческой организации, организовавшей конкурс.
56-летняя бывшая модель Натали убеждена, что этот бизнес очень суровый и разрушительный для женщин, в частности она критикует фильтры социальных сетей, которые заставляют людей стесняться своей реальной внешности.
По словам организаторов конкурса, бороться за титул после выполнения программы необязательно, ведь ключевые критерии победы — отношение участниц к жизни и себе, а также стремление развиваться и духовная эволюция.
"Для большинства кандидаток сама мысль о том, что они будут стоять на сцене и подиуме, раньше была нереальной", — добавляет Де Ройк.
Мать восьмерых детей и одна из участниц конкурса 47-летняя Наталья Галлеман рассказала, что чувствует себя невероятно.
"Красота тела, которое мы видим в рекламе и моде, недолговечна. Настоящая красота — это наш внутренний мир. Раньше мне не хватало уверенности в себе, я плакала, обдумывая свое прошлое, а теперь улыбаюсь", — делится она.
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Остальные - это стремные жирухи неопределенного возраста.
Я конечно допускаю, что у них у всех богатый внутренний мир, и все такое... но предендовать на красивых.. нее
Тогда какого х.у.я вы их наряжаете в бельё и пускаете по подиуму?
Проводите с ними беседы, решайте задачки.
Грёбаные лицемеры
Деградация должна как-то проявляться. Вот она и проявляется.
Если бы это был конкурс домохозяек, или что-то наподобие советского конкурса "А ну-ка, девушки!" - это одно.
Но это не конкурс красоты. Это извращение идеи конкурса красоты. И походу - это тенденция на Западе: извращение ранее популярных идей. "Конкурс красоты" среди жирух, это в том же тренде, как допуск трансгендеров в женский спорт.
Борьба "за всё хорошее против всего плохого", борьба ради борьбы приводит к деградации.
Какая она мать, какая хозяйка, какой друг/соратник, хороший это человек или плохой, .... Все эти вещи, совсем не зависят напрямую от того, что могут мельком оценить совсем посторонние люди.
Ведь сколько наших(это от лица рождённого в СССР) жён, мам, бабушек, тёть, имеют/имели тот-же лишний вес или дефекты кожи, однако они всё равно для нас самые лучшие и любимые. Так что эффектная внешность, это далеко не показатель "хорошести" человека.
Но европе простительно, у них экологи страдают от аэс, а жирафов убивают и скармливают львам, на глазах у детей. Европу спасёт от идиотизма только астероид, землетряс и потоп после цунами