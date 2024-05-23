Обошла 5 тысяч конкуренток: выбрана самая красивая женщина Бельгии

За титул боролись 60 претенденток в возрасте от 23 до 64 лет, а в отборочных турах приняло участие более 5 тысяч участниц, которые прошли специальные курсы по стилю и уходу за собой, а также успешно завершили девятимесячную программу по принятию себя.

"Настоящая красота зависит не от идеального тела, параметры которого диктует общество, а от тела, рассказывающего историю. Женщина, у которой все в порядке в голове, живет в гармонии", — отметила Натали Де Ройк, основательница некоммерческой организации, организовавшей конкурс.