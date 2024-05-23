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Обошла 5 тысяч конкуренток: выбрана самая красивая женщина Бельгии

Обошла 5 тысяч конкуренток: выбрана самая красивая женщина Бельгии

Автор:
23 мая 2024 11:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бельгия   женщины   конкурс   красота   новости   фото   
1602
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Ключевые критерии победы — отношение участниц к жизни и себе, а также стремление развиваться и духовная эволюция.

За титул боролись 60 претенденток в возрасте от 23 до 64 лет, а в отборочных турах приняло участие более 5 тысяч участниц, которые прошли специальные курсы по стилю и уходу за собой, а также успешно завершили девятимесячную программу по принятию себя.

"Настоящая красота зависит не от идеального тела, параметры которого диктует общество, а от тела, рассказывающего историю. Женщина, у которой все в порядке в голове, живет в гармонии", — отметила Натали Де Ройк, основательница некоммерческой организации, организовавшей конкурс.

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56-летняя бывшая модель Натали убеждена, что этот бизнес очень суровый и разрушительный для женщин, в частности она критикует фильтры социальных сетей, которые заставляют людей стесняться своей реальной внешности.

По словам организаторов конкурса, бороться за титул после выполнения программы необязательно, ведь ключевые критерии победы — отношение участниц к жизни и себе, а также стремление развиваться и духовная эволюция.

"Для большинства кандидаток сама мысль о том, что они будут стоять на сцене и подиуме, раньше была нереальной", — добавляет Де Ройк.

Мать восьмерых детей и одна из участниц конкурса 47-летняя Наталья Галлеман рассказала, что чувствует себя невероятно.

"Красота тела, которое мы видим в рекламе и моде, недолговечна. Настоящая красота — это наш внутренний мир. Раньше мне не хватало уверенности в себе, я плакала, обдумывая свое прошлое, а теперь улыбаюсь", — делится она.

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Метки: Бельгия   женщины   конкурс   красота   новости   фото   
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31  комментарий
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128k
Аааа Час назад
Тут единственная красивая (вернее даже сказать: просто не страшная) - это дама в зеленоватом платье на послденем фото.

Остальные - это стремные жирухи неопределенного возраста.
Я конечно допускаю, что у них у всех богатый внутренний мир, и все такое... но предендовать на красивых.. нее
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724
Степан Матвеев 15 секунд назад
Странно, что не мужик победил. Мало толерантности. Есть куда стремиться!
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7k
мемфрид 4 минуты назад
Это тело явно может рассказать историю в 5ти томах мелким шрифтом. Пздц конечно
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56k
Aleksandr 4 минуты назад
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13k
Марсианин 5 минут назад
Гейропа приговорена... Центр мира смещается, оно и правильно...
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7k
Денис 7 минут назад
Как это развидеть????
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11k
Zhora 7 минут назад
Так, а трансформеры всякие где? Не толерантно!
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40k
Алексей 11 минут назад
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18k
GROMOZEKA 11 минут назад
« Настоящая красота зависит не от идеального тела, параметры которого диктует общество, а от тела, рассказывающего историю. Женщина, у которой все в порядке в голове, живет в гармонии", отметила Натали Де Ройк, основательница некоммерческой организации, организовавшей конкурс.»

Тогда какого х.у.я вы их наряжаете в бельё и пускаете по подиуму?
Проводите с ними беседы, решайте задачки.
Грёбаные лицемеры
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17k
jnkbxybr 12 минут назад
чуть не блеванул
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33k
Ashabad 15 минут назад
Извращение ранее популярных идей.
Деградация должна как-то проявляться. Вот она и проявляется.
Если бы это был конкурс домохозяек, или что-то наподобие советского конкурса "А ну-ка, девушки!" - это одно.
Но это не конкурс красоты. Это извращение идеи конкурса красоты. И походу - это тенденция на Западе: извращение ранее популярных идей. "Конкурс красоты" среди жирух, это в том же тренде, как допуск трансгендеров в женский спорт.
Борьба "за всё хорошее против всего плохого", борьба ради борьбы приводит к деградации.
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11k
Доктор 15 минут назад
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6k
heta 17 минут назад
Ну хоть борщ варить умеют?
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40k
Андрей Иванов 37 минут назад
То есть остальные - ещё страшнее? В Бельгию - только на танке
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6k
Наталья 45 минут назад
Конкурс красоты? Боже правый...
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19k
babuby 46 минут назад
Если оценивать не красоту внешнюю, то .... То оценивать невозможно и бесполезно!
Какая она мать, какая хозяйка, какой друг/соратник, хороший это человек или плохой, .... Все эти вещи, совсем не зависят напрямую от того, что могут мельком оценить совсем посторонние люди.
Ведь сколько наших(это от лица рождённого в СССР) жён, мам, бабушек, тёть, имеют/имели тот-же лишний вес или дефекты кожи, однако они всё равно для нас самые лучшие и любимые. Так что эффектная внешность, это далеко не показатель "хорошести" человека.
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5k
Pechenegiatakuyt 51 минуту назад
Ух ты ж бл***, хотя чему я удивляюсь
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6k
TirAn 54 минуты назад
Это был конкурс чего угодно, но только не Красоты, в нормальном понимании этого слова.
Но европе простительно, у них экологи страдают от аэс, а жирафов убивают и скармливают львам, на глазах у детей. Европу спасёт от идиотизма только астероид, землетряс и потоп после цунами
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51k
Максим Т. 54 минуты назад
"успешно завершили девятимесячную программу по принятию себя" - ты не жирная, ты толерастная
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35k
Ego sum qui sum 57 минут назад
бедная Бельгия
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833
Шурман 58 минут назад
Я даже про такой конкурс не слышал , новости каждый день читаю и в день по 2-3 раза , но что бы все так страшно было уж простите .
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