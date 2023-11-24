Участники мужского конкурса красоты «Mister Global 2023» представили свои национальные костюмы

В мире существует огромное количество конкурсов красоты разных масштабов. Преимущественно все они для прекрасной половины человечества. Но есть, конечно же, и для мужчин. Среди них можно выделить ежегодно набирающий обороты «Mister Global», основанный в 2014 году.
В 2023 году финал конкурса пройдёт 26 ноября, где и будет выбран главный красавчик мира. Ну а сегодня предлагаем вам взглянуть на колоритные национальные костюмы, с помощью которых участники представили свои страны.
Представление национальных костюмов — это однозначно самая яркая и зрелищная часть. Здесь важен не только сам костюм, но и харизма, передающая энергетику. Конечно, фотографии не в состоянии отразить всё это. Поэтому 25 ноября на официальном YouTube-канале конкурса будет проведена трансляция демонстрации костюмов, где вы сможете увидеть участников во всей красе.
В этом году за титул «Mister Global» борются 36 участников из разных стран. Традиционно, на время своего правления победитель будет проживать в Таиланде, где и проводится конкурс.
С момента существования конкурса более 70 стран успели прислать своих делегатов. В 2022 году победителем «Mister Global» стал кубинец Хуан Карлос Ариоса.
Источник:
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