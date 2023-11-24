Участники мужского конкурса красоты «Mister Global 2023» представили свои национальные костюмы

Представление национальных костюмов — это однозначно самая яркая и зрелищная часть. Здесь важен не только сам костюм, но и харизма, передающая энергетику. Конечно, фотографии не в состоянии отразить всё это. Поэтому 25 ноября на официальном YouTube-канале конкурса будет проведена трансляция демонстрации костюмов, где вы сможете увидеть участников во всей красе.