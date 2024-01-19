"Важен стиль, а не размер": подруги показывают, как одежда сидит на разных фигурах

Две подруги запустили свой проект "Стиль, а не размер", чтобы продемонстрировать, что "идеального" типа телосложения не существует. Они обе позируют в одинаковой одежде, показывая, как она сидит на разных типах фигур. Один и тот же наряд может великолепно смотреться и на худеньких, и на полненьких!