"Важен стиль, а не размер": подруги показывают, как одежда сидит на разных фигурах

Две подруги запустили свой проект "Стиль, а не размер", чтобы продемонстрировать, что "идеального" типа телосложения не существует. Они обе позируют в одинаковой одежде, показывая, как она сидит на разных типах фигур. Один и тот же наряд может великолепно смотреться и на худеньких, и на полненьких!
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Проект "Style Not Size" запустили две подруги - доминиканская плюс-сайз модель Дениз Мерседес, и дизайнер Мария Кастелланос. Девушки делают фото и видео, где показывают, как одна и та же одежда смотрится на разных типах фигур.
"Наш проект откликнулся многим женщинам и мужчинам, которые чувствуют себя "неподходящими" для модной индустрии. Нам даже удалось изменить подход некоторых известных брендов. Хэштег нашего проекта распространился во всех социальных сетях, дав возможность высказаться не только нам с Дениз, но и многим другим," - говорит одна из участниц проекта, Мария Кастелланос (на фото справа).
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Девушки запустили проект и начали публиковать совместные видео в 2020 году. Увидев исключительно позитивный отклик, они продолжили генерировать идеи для новых роликов, примеряя разные наряды. Они рады, что им уже несколько лет удаётся влиять на стереотипы и стандарты красоты. По словам Марии, успех проекта помогает им развиваться и индивидуально. Они планируют продолжать работать в своих сферах, и одновременно продвигать движение #stylenotsize.
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Самые популярные ролики проекта набрали более 37 миллионов просмотров. Главное послание девушек заключается в том, чтобы люди одевались так, как им нравится, любили свое тело и не сравнивали себя с другими.
"Тот факт, что мы можем вдохновить так много женщин чувствовать себя уверенно и быть самими собой, вдохновляет не останавливаться," - говорит Дениз Мерседес.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Одна толстенькая и страшненькая, а другая страшная и жирная...
Не, я по строй_няшкам..)) Стиль тоже важен, но фигура не менее важна.
Соблюдайте культуру питания, и не будет таких убогих попыток прикрыть свою никчёмность.
"""Наш проект откликнулся многим женщинам и мужчинам, """
У вас "голова всунута в шляпу"....
Я вот о чём, на русском это звучит так - "На наш проект откликнулись многие женщины и мужчины"
Вы всё же постите на русскоязычном сайте, а не на джамшутовском, имейте уважение к окружающим.