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"Важен стиль, а не размер": подруги показывают, как одежда сидит на разных фигурах

"Важен стиль, а не размер": подруги показывают, как одежда сидит на разных фигурах

Автор:
19 января 2024 14:41
Сообщество : Жизнь
Метки: Размеры   девушки   женщины   красота   люди   мода   одежда   стиль   фигуры   фото   
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Две подруги запустили свой проект "Стиль, а не размер", чтобы продемонстрировать, что "идеального" типа телосложения не существует. Они обе позируют в одинаковой одежде, показывая, как она сидит на разных типах фигур. Один и тот же наряд может великолепно смотреться и на худеньких, и на полненьких!

2.

Проект "Style Not Size" запустили две подруги - доминиканская плюс-сайз модель Дениз Мерседес, и дизайнер Мария Кастелланос. Девушки делают фото и видео, где показывают, как одна и та же одежда смотрится на разных типах фигур.


"Наш проект откликнулся многим женщинам и мужчинам, которые чувствуют себя "неподходящими" для модной индустрии. Нам даже удалось изменить подход некоторых известных брендов. Хэштег нашего проекта распространился во всех социальных сетях, дав возможность высказаться не только нам с Дениз, но и многим другим," - говорит одна из участниц проекта, Мария Кастелланос (на фото справа).

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4.

Девушки запустили проект и начали публиковать совместные видео в 2020 году. Увидев исключительно позитивный отклик, они продолжили генерировать идеи для новых роликов, примеряя разные наряды. Они рады, что им уже несколько лет удаётся влиять на стереотипы и стандарты красоты. По словам Марии, успех проекта помогает им развиваться и индивидуально. Они планируют продолжать работать в своих сферах, и одновременно продвигать движение #stylenotsize.

6.

Самые популярные ролики проекта набрали более 37 миллионов просмотров. Главное послание девушек заключается в том, чтобы люди одевались так, как им нравится, любили свое тело и не сравнивали себя с другими.


"Тот факт, что мы можем вдохновить так много женщин чувствовать себя уверенно и быть самими собой, вдохновляет не останавливаться," - говорит Дениз Мерседес.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Размеры   девушки   женщины   красота   люди   мода   одежда   стиль   фигуры   фото   
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26  комментариев
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59k
dima423 Час назад
Еле до конца докрутил... херь какая то, че они сказать то хотели? Что бегемота как не одевай, все равно это бегемот?
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4k
Pechenegiatakuyt 20 минут назад
Бодипозитивщицы всё пытаются оправдать своё желание жрать как не в себя
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1k
ИНО 22 минуты назад
И зачем я это смотрел?
Одна толстенькая и страшненькая, а другая страшная и жирная...
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14k
..: Атеист :.. Полчаса назад
На стройной фигурке и мешок от картошки сидеть будет отлично))
Не, я по строй_няшкам..)) Стиль тоже важен, но фигура не менее важна.
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22k
Дмитрий Полчаса назад
Ну и конечно же там ни грамма фотошопа... Ну-ну!
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32
ГТА Форевер Полчаса назад
Как бегемота не украшай, бегемот будет бегемотом.
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4k
Pill Полчаса назад
Одна страшная, другая жирная и страшная.
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1k
Sumrak58100 55 минут назад
Почему-то вспомнился советский мультфильм "Пузырь и соломинка". Правда там ещё лапоть был...
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11k
МихА Час назад
Ну толстуха хоть на лицо симпатишная а худая - никакая
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19k
Михаил Гривин Час назад
Тощая - стрёмная, жирная - жирная. Хотя... откровенно говоря, я бы лучше жирную выбрал. Она хоть готовить умеет, без прокачанного скила "кулинария" такую жопу не наесть.
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2k
antipups1 Час назад
Кроме стиля и размера, нужно иногда смотреться в зеркало, и думать: "а подходит ли эта одежда к моей ЖИРНОЙ жопе и вишящим "ушам спанниеля"....
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1k
neskaju20 Час назад
Вижу жируху на которой все сидит плохо за редким исключением
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16k
Kostick Час назад
вот уж нет, это до определенного предела.. жиробасиха отвратна.
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
От фотошопа, аж колени исчезли на многих фотографиях. А так, я бы не вдул.
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5k
4ijik 2 часа назад
Жирную корову как не одевай... Газелью не станет.
Соблюдайте культуру питания, и не будет таких убогих попыток прикрыть свою никчёмность.
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26k
sssss3 2 часа назад
Не мучайте русский язык.
"""Наш проект откликнулся многим женщинам и мужчинам, """
У вас "голова всунута в шляпу"....
Я вот о чём, на русском это звучит так - "На наш проект откликнулись многие женщины и мужчины"
Вы всё же постите на русскоязычном сайте, а не на джамшутовском, имейте уважение к окружающим.
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62k
pynh 2 часа назад
Обе фубли. Одна больше, другая меньше.
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1k
Gadova 2 часа назад
А худенькая где?
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368
Денис Веселов Gadova Час назад
Фотографирует))))
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3k
Илья 2 часа назад
Свинья и кобыла. Фу [мат]
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