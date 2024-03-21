«У всех были команды, а у меня - муж»: 27-летняя россиянка выиграла в конкурсе «Миссис мира»

27-летняя Арина Крышко из Петрозаводска от скуки подала заявку и победила.
Арина Крышко и её муж девять месяцев назад перебрались в Малайзию - по работе. Однажды, изучая местные сайты, Арина наткнулась на конкурс INTERNATIONAL UNIVERSAL и оставила сообщение организаторам. Оказалось, у России нет представительства на этом конкурсе, поэтому Арину пригласили представлять нашу страну без отбора. Она прошла несколько собеседований, два раза вышла на подиум в кокошнике и станцевала короткий танец.
Всё это не составило девушке большого труда. Она уже участвовала в конкурсах красоты в России, а также занималась танцами.
Собеседование с жюри не было трудным. Меня спросили, что я сделаю, если проиграю. Я ответила, что стану лучше и вернусь. Во время конкурса меня поразили участницы из Мексики, они веселые и очень душевные. Удивила участница с Филиппин, она подарила всем кошельки ручной работы, которые делают девушки, сидящие в тюрьмах. Это часть ее благотворительного проекта, она помогает оступившимся женщинам вернуться к нормальной жизни, — объяснила Арина.
Девушка удивилась, когда увидела, что у других участниц целые команды стилистов и дизайнеров. Арине же помогал только муж.
У него нет никакой ревности к тому, что я оказываюсь в центре внимания, к фотосессиям. Наоборот, он меня во всем поддерживает. Я подарила всем участницам самодельные заколки. Это оказалась непросто, за месяц нужно было сделать 50 штук. Мы с мужем ночами их клеили, чтобы все успеть. Ушло примерно 200 часов на эту работу, - рассказывает девушка.
Арина работает гейм-дизайнером, участвует в разработке мобильных игр. Кроме того, она занимается наукой, ведет бизнес и уделяет время семье.
В Малайзии семья находится 9 месяцев. За это время россияне успели соскучиться по гречке.
Но здесь очень жарко. После Карелии непривычно. А еще мы скучаем без наших продуктов. Здесь нету гречки, творога и кефира. Пришлось перейти на овсянку. Зато в Малайзии очень красиво, мы успели съездить на отдаленные острова, где расположен коралловый риф и где спасают морских черепах. Это удивительное место, - рассказала Арина StarHit.
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Так вот клепает глючные игры.
Одно слово, а как смысл поменялся!!
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