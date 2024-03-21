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«У всех были команды, а у меня - муж»: 27-летняя россиянка выиграла в конкурсе «Миссис мира»

«У всех были команды, а у меня - муж»: 27-летняя россиянка выиграла в конкурсе «Миссис мира»

Автор:
21 марта 2024 19:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Девушка   Малайзия   интересное   конкурс   красота   милота   миссис мира   фото   шоу бизнес   
1881
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27-летняя Арина Крышко из Петрозаводска от скуки подала заявку и победила.

Арина Крышко и её муж девять месяцев назад перебрались в Малайзию - по работе. Однажды, изучая местные сайты, Арина наткнулась на конкурс INTERNATIONAL UNIVERSAL и оставила сообщение организаторам. Оказалось, у России нет представительства на этом конкурсе, поэтому Арину пригласили представлять нашу страну без отбора. Она прошла несколько собеседований, два раза вышла на подиум в кокошнике и станцевала короткий танец.

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Всё это не составило девушке большого труда. Она уже участвовала в конкурсах красоты в России, а также занималась танцами.

Собеседование с жюри не было трудным. Меня спросили, что я сделаю, если проиграю. Я ответила, что стану лучше и вернусь. Во время конкурса меня поразили участницы из Мексики, они веселые и очень душевные. Удивила участница с Филиппин, она подарила всем кошельки ручной работы, которые делают девушки, сидящие в тюрьмах. Это часть ее благотворительного проекта, она помогает оступившимся женщинам вернуться к нормальной жизни, — объяснила Арина.

Девушка удивилась, когда увидела, что у других участниц целые команды стилистов и дизайнеров. Арине же помогал только муж.

У него нет никакой ревности к тому, что я оказываюсь в центре внимания, к фотосессиям. Наоборот, он меня во всем поддерживает. Я подарила всем участницам самодельные заколки. Это оказалась непросто, за месяц нужно было сделать 50 штук. Мы с мужем ночами их клеили, чтобы все успеть. Ушло примерно 200 часов на эту работу, - рассказывает девушка.

Арина работает гейм-дизайнером, участвует в разработке мобильных игр. Кроме того, она занимается наукой, ведет бизнес и уделяет время семье.

В Малайзии семья находится 9 месяцев. За это время россияне успели соскучиться по гречке.

Но здесь очень жарко. После Карелии непривычно. А еще мы скучаем без наших продуктов. Здесь нету гречки, творога и кефира. Пришлось перейти на овсянку. Зато в Малайзии очень красиво, мы успели съездить на отдаленные острова, где расположен коралловый риф и где спасают морских черепах. Это удивительное место, - рассказала Арина StarHit.

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Метки: Девушка   Малайзия   интересное   конкурс   красота   милота   миссис мира   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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11k
Vacony 2 часа назад
и какой наукой она занимается ... ? .. можно пару публикаций или может диссертация защищенная есть ? в каких журналах печаталась .. ?
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408
Murych 10 минут назад
Ну, хоть не крокодил
.
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787
Нежмисто Живисто 21 минуту назад
Красивая девушка! Счастья ей и здоровья!
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3k
Геннадьич Полчаса назад
Похоже семейство релокантов либералов.
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36k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
участвует в разработке мобильных игр
--------
Так вот клепает глючные игры.
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704
Predictor 2 часа назад
Петрозаводчанка стала самой красивой ЗАМУЖНЕЙ женщиной в мире.
Одно слово, а как смысл поменялся!!
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36k
Teodor 2 часа назад
Я не понял, это что... региональный конкурс Мисс мира..?
"Победительницей конкурса «Мисс мира 2024» стала 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии. Мероприятие состоялось в городе Мумбаи на западе Индии, между собой соревновались участницы из 112 стран"
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PokemonKa
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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