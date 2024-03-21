«У всех были команды, а у меня - муж»: 27-летняя россиянка выиграла в конкурсе «Миссис мира»

Всё это не составило девушке большого труда. Она уже участвовала в конкурсах красоты в России, а также занималась танцами.

Собеседование с жюри не было трудным. Меня спросили, что я сделаю, если проиграю. Я ответила, что стану лучше и вернусь. Во время конкурса меня поразили участницы из Мексики, они веселые и очень душевные. Удивила участница с Филиппин, она подарила всем кошельки ручной работы, которые делают девушки, сидящие в тюрьмах. Это часть ее благотворительного проекта, она помогает оступившимся женщинам вернуться к нормальной жизни, — объяснила Арина.