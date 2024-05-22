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Чернее некуда: подборка жесточайшего юмора с просторов соцсетей

Чернее некуда: подборка жесточайшего юмора с просторов соцсетей

Автор:
22 мая 2024 22:21
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   смерть   смех   травля   
1065
17

По традиции хочется уберечь высокоморальных личностей от просмотра данного поста. Тут минимум цензуры, поэтому задеть чьи-то чувства можно без проблем. Если открыли, то потом не жалуйтесь.

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Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   смерть   смех   травля   
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
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