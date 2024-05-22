Чернее некуда: подборка жесточайшего юмора с просторов соцсетей

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По традиции хочется уберечь высокоморальных личностей от просмотра данного поста. Тут минимум цензуры, поэтому задеть чьи-то чувства можно без проблем. Если открыли, то потом не жалуйтесь.
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