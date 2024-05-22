Точильщики: кто может жить внутри нашей мебели и стен

Коричневое вытянутое тельце и тёмная голова слабо походят на отличительные особенности. Тысячи видов насекомых выглядят так же!
Пришёл домой после тяжёлого рабочего дня, весь на нервах и злой. Поругался с женой, не менее уставшей. Проверил домашку у детей, долго и нудно разбирался в вещах. И вот, наконец, ты сел на свой любимый скрипучий деревянный стул, заварил кружечку ядрёного чая и можешь позволить себе хоть недолго посидеть в тишине. Но не получается! Стул тикает!
У лирического героя из вступительного абзаца проблемы. И я сейчас не про заевший быт говорю, а про стул. Его колонизировали мебельные точильщики! Но не спешите ругать мужчину за невнимательность. Вторжение жучков можно обнаружить, только если знаешь где искать.
Во-первых, они малюсенькие — от 2 до 4 миллиметров в длину. А во-вторых, абсолютно непримечательные. Коричневое вытянутое тельце и тёмная голова слабо походят на отличительные особенности. Тысячи видов насекомых выглядят так же! Даже если он и увидел букашку, то просто принял его за жучка, случайно залетевшего в квартиру через открытое окно.
Заподозрить во взрослом точильщике злостного диверсанта нереально. Он не ест, живёт не более месяца, избегает яркого света и вообще старается шевелиться только в сумерках. Вся его жизнь вертится исключительно вокруг размножения. Попав в квартиру, жук быстренько отложил маленькие яйца в трещинку в стуле и спокойно отошёл в мир иной. На всё про всё у него ушла пара часиков.
Через 3 недели из яиц вылупились личинки длиной не более миллиметра. Но уже с прочными острыми жвалами. Личинки сразу же вгрызлись в мебель и проделали в ней микроскопические, почти незаметные ходы. Благодаря продвинутой микрофлоре жучьи дети переваривают мёртвую обработанную древесину, в которой не осталось даже намёка на что-то съедобное.
На то, чтобы достигнуть длины в 7 миллиметров, у них ушло 3-4 года. За это время они прогрызли в стуле разветвлённые ходы, отчего он и стал поскрипывать. А когда личинки окуклились и превратились во взрослых жуков, появился и звук, похожий на тихое тиканье часов. Это самцы точильщиков бьют головами о стенки тоннелей — привлекают внимание самок. Дамы обязательно услышат сигнал и прибегут спариваться. После чего отложат яйца прямо внутри тайного лабиринта.
За 2-3 поколения стул превратится в ветхую конструкцию из пыли, экскрементов и сброшенных шкурок. К моменту, когда он развалится, жучки уже колонизируют всю древесину в доме. А уж если и сам дом деревянный, то бороться за его сохранность придётся со всем упорством. За несколько лет жучок превратит в труху всё, до чего дотянутся его жвала!
Можно ли было предотвратить эту ситуацию? Да, причём без лишних трудностей. Нужно лишь поддерживать дома низкий уровень влажности и периодически осматривать мебель на предмет небольших отверстий. Точильщики живут лишь во влажном климате, ведь воду они получают исключительно из древесины.
И такая история может произойти практически в любом уголке планеты! Каждый из нас может лишиться любимого стула, ведь точильщики — это синантропные жуки, расселившиеся по всей планете вместе с человеком!
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