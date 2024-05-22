Точильщики: кто может жить внутри нашей мебели и стен

Пришёл домой после тяжёлого рабочего дня, весь на нервах и злой. Поругался с женой, не менее уставшей. Проверил домашку у детей, долго и нудно разбирался в вещах. И вот, наконец, ты сел на свой любимый скрипучий деревянный стул, заварил кружечку ядрёного чая и можешь позволить себе хоть недолго посидеть в тишине. Но не получается! Стул тикает!

У лирического героя из вступительного абзаца проблемы. И я сейчас не про заевший быт говорю, а про стул. Его колонизировали мебельные точильщики! Но не спешите ругать мужчину за невнимательность. Вторжение жучков можно обнаружить, только если знаешь где искать.