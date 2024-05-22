FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16886 постов • 1712 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Точильщики: кто может жить внутри нашей мебели и стен

Точильщики: кто может жить внутри нашей мебели и стен

Автор:
22 мая 2024 09:10
Сообщество : Животные
Метки: Точильщики   интересно   насекомые   природа   факты   фото   
841
8

Коричневое вытянутое тельце и тёмная голова слабо походят на отличительные особенности. Тысячи видов насекомых выглядят так же!

Пришёл домой после тяжёлого рабочего дня, весь на нервах и злой. Поругался с женой, не менее уставшей. Проверил домашку у детей, долго и нудно разбирался в вещах. И вот, наконец, ты сел на свой любимый скрипучий деревянный стул, заварил кружечку ядрёного чая и можешь позволить себе хоть недолго посидеть в тишине. Но не получается! Стул тикает!


У лирического героя из вступительного абзаца проблемы. И я сейчас не про заевший быт говорю, а про стул. Его колонизировали мебельные точильщики! Но не спешите ругать мужчину за невнимательность. Вторжение жучков можно обнаружить, только если знаешь где искать.

×

Во-первых, они малюсенькие — от 2 до 4 миллиметров в длину. А во-вторых, абсолютно непримечательные. Коричневое вытянутое тельце и тёмная голова слабо походят на отличительные особенности. Тысячи видов насекомых выглядят так же! Даже если он и увидел букашку, то просто принял его за жучка, случайно залетевшего в квартиру через открытое окно.

Заподозрить во взрослом точильщике злостного диверсанта нереально. Он не ест, живёт не более месяца, избегает яркого света и вообще старается шевелиться только в сумерках. Вся его жизнь вертится исключительно вокруг размножения. Попав в квартиру, жук быстренько отложил маленькие яйца в трещинку в стуле и спокойно отошёл в мир иной. На всё про всё у него ушла пара часиков.

Через 3 недели из яиц вылупились личинки длиной не более миллиметра. Но уже с прочными острыми жвалами. Личинки сразу же вгрызлись в мебель и проделали в ней микроскопические, почти незаметные ходы. Благодаря продвинутой микрофлоре жучьи дети переваривают мёртвую обработанную древесину, в которой не осталось даже намёка на что-то съедобное.

На то, чтобы достигнуть длины в 7 миллиметров, у них ушло 3-4 года. За это время они прогрызли в стуле разветвлённые ходы, отчего он и стал поскрипывать. А когда личинки окуклились и превратились во взрослых жуков, появился и звук, похожий на тихое тиканье часов. Это самцы точильщиков бьют головами о стенки тоннелей — привлекают внимание самок. Дамы обязательно услышат сигнал и прибегут спариваться. После чего отложат яйца прямо внутри тайного лабиринта.

За 2-3 поколения стул превратится в ветхую конструкцию из пыли, экскрементов и сброшенных шкурок. К моменту, когда он развалится, жучки уже колонизируют всю древесину в доме. А уж если и сам дом деревянный, то бороться за его сохранность придётся со всем упорством. За несколько лет жучок превратит в труху всё, до чего дотянутся его жвала!

Можно ли было предотвратить эту ситуацию? Да, причём без лишних трудностей. Нужно лишь поддерживать дома низкий уровень влажности и периодически осматривать мебель на предмет небольших отверстий. Точильщики живут лишь во влажном климате, ведь воду они получают исключительно из древесины.

И такая история может произойти практически в любом уголке планеты! Каждый из нас может лишиться любимого стула, ведь точильщики — это синантропные жуки, расселившиеся по всей планете вместе с человеком!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Точильщики   интересно   насекомые   природа   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2122 поста (2074 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

473266



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кто и почему переозвучил актеров в популярных советских фильмах
Кто и почему переозвучил актеров в популярных советских фильмах
Отечественные ученые разработали гель для восстановления костей
Отечественные ученые разработали гель для восстановления костей
Набирающие популярность в сообществах
Сэр Артур (часть 1)
Сэр Артур (часть 1)
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
Китайские компании научились создавать память HBM
Китайские компании научились создавать память HBM
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#машина#кино#полиция#история#США#Реакция#забавно#Разное
#в мире#Прикол#автомобили#аварии#фильм#Автовсячина#кошка#Юмор#Москва#трейлер
#люди#автомир#интересно#ДТП#авто аварии#факты#кот#истории#конфликт#съемка
Китайские компании научились создавать память HBM Китайские компании научились создавать память HBM Майский жук: что вытворяет этот жук, пока никто не видит? Майский жук: что вытворяет этот жук, пока никто не видит? Щитень: они спят десятилетия, чтобы проснуться в луже от трактора Щитень: они спят десятилетия, чтобы проснуться в луже от трактора Почему осы бездумно бросаются в напитки? Почему осы бездумно бросаются в напитки? Как далеко можно унести муравья от муравейника? Как далеко можно унести муравья от муравейника? Одна ест только одежду, другая — только крупу: как отличить пищевую моль от платяной Одна ест только одежду, другая — только крупу: как отличить пищевую моль от платяной

На что жалуетесь?

Вернуться