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Крайне чёрный юмор: от унижения чести и достоинства до смерти

Крайне чёрный юмор: от унижения чести и достоинства до смерти

Автор:
14 марта 2023 15:27
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Чёрный юмор   Юмор   здоровые   смерть   смех   
1553
16

Циники, проверка связи! Сегодня в очередной раз посмеёмся над скринами переписок и мемами, которые почему-то еще не запретили. Будет жёстко!

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Метки: Мемы   Прикол   Чёрный юмор   Юмор   здоровые   смерть   смех   
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5  комментариев
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45
Павел Морозов 39 минут назад
Черный юмор - как ноги. У кого-то есть, у кого-то - нет.
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Крокоди́л 24 минуты назад
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Павел Морозов Полчаса назад
Пациент, у меня для вас две новости. Одна плохая - нам пришлось ампутировать вам ногу. Вторая хорошая - в соседней палате я нашел покупателя на ваш левый ботинок.
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Павел Морозов 36 минут назад
Доктор, как прошла ампутация? - Быстро. Одна нога здесь, другая - там.
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Павел Морозов 38 минут назад
Доктор, у меня с ногами плохо. - Нет, с ногами - хорошо. Без ног плохо.
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