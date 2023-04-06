Чернуха на Фишках: беспринципный и очень жёсткий юмор

В беспроводных сетях Wi-Fi нашли серьёзную уязвимость

Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток

Юмор не для всех, или свежая порция кладбищенских шуток

Пожалуй, на сегодня хватит интернета: подборка чёрного юмора

Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе

Почернело в глазах: примеры жёсткого юмора, который оценят не все