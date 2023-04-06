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Чернуха на Фишках: беспринципный и очень жёсткий юмор

Чернуха на Фишках: беспринципный и очень жёсткий юмор

Автор:
06 апреля 2023 18:01
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   кладбище   смерть   смех   
1542
15

Любители чёрного юмора, данный пост исключительно для вас. В подборке присутствует контент, который может сильно расстроить впечатлительных людей. Кроме того, пост может не понравиться и различным компетентным организациям. P.S. Только шутки, веселье и ничего личного.

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Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   кладбище   смерть   смех   
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5  комментариев
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4k
Рыжая борода Полчаса назад
Ну наконец-то в посте с заголовком "Чёрный юмор" более половины содержимого - реально чёрный юмор.
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21k
Davy Jones 7 минут назад
После поста о выпавшем в Воронеже с 16го этажа челе как то этот юмор стал не актуален.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 18 минут назад
Какие-то картинки в посте есть...
А юмор ГДЕ?
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224
данила беринский 50 минут назад
автор, как-бы, убеждает и настаивает, что это смешно.
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Richard

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