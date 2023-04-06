Чернуха на Фишках: беспринципный и очень жёсткий юмор

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Любители чёрного юмора, данный пост исключительно для вас. В подборке присутствует контент, который может сильно расстроить впечатлительных людей. Кроме того, пост может не понравиться и различным компетентным организациям. P.S. Только шутки, веселье и ничего личного.
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6. Когда видишь, как догорает врезавшийся в отбойник водитель, подрезавший тебя 2 км назад
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