Красиво у вас, я бы тут повесился: порция неожиданного чёрного юмора

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В начале подобных постов принято сразу извиняться за всё и перед всеми. Итак, перед вами тот самый экспериментальный юмор, который оценить лишь половина пользователей Фишек.
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7. Мы: смотрим на выразительные глаза. Китайцы: приступили к производству резинки в форме руки
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Сидит мужик в роддоме, нервничает. Ждёт, когда жена родит. Выходит врач, мужик вскакивает и кричит:
Ну что?? Родила? Мальчик?!
Родила...
- Ура! Я сделаю из него классного футболиста!
- ... м-м, дело в том, что у вашего мальчика отсутствуют ножки.
Но отец оказался оптимистом:
- Ничего, тогда он будет знаменитым пианистом.
- ... к сожалению, не выйдет из него пианиста, так как у него нет ручек.
- ... Но голова то у него есть, тогда он станет великим мыслителем!
- ...!!! Ну... Вобщем, приезжайте, сами увидите.
Приехал он посмотреть, что же там у него родилось и выносит ему нянечка
завернутое в одеяльце ухо. Отец взял его на руки и кричит в это ухо:
- Сынок, ты меня слышишь?!
- Да не кричите вы,-говорит нянечка,-оно все равно глухое.