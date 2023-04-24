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Красиво у вас, я бы тут повесился: порция неожиданного чёрного юмора

Красиво у вас, я бы тут повесился: порция неожиданного чёрного юмора

Автор:
24 апреля 2023 19:46
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Чёрный юмор   Юмор   гроб   смерть   смех   
6109
14

В начале подобных постов принято сразу извиняться за всё и перед всеми. Итак, перед вами тот самый экспериментальный юмор, который оценить лишь половина пользователей Фишек.

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Метки: Мемы   Прикол   Чёрный юмор   Юмор   гроб   смерть   смех   
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9  комментариев
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26k
Егор 3 часа назад
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AnSal 42 минуты назад
Анекдот.
Сидит мужик в роддоме, нервничает. Ждёт, когда жена родит. Выходит врач, мужик вскакивает и кричит:
Ну что?? Родила? Мальчик?!
Родила...
- Ура! Я сделаю из него классного футболиста!
- ... м-м, дело в том, что у вашего мальчика отсутствуют ножки.
Но отец оказался оптимистом:
- Ничего, тогда он будет знаменитым пианистом.
- ... к сожалению, не выйдет из него пианиста, так как у него нет ручек.
- ... Но голова то у него есть, тогда он станет великим мыслителем!
- ...!!! Ну... Вобщем, приезжайте, сами увидите.
Приехал он посмотреть, что же там у него родилось и выносит ему нянечка
завернутое в одеяльце ухо. Отец взял его на руки и кричит в это ухо:
- Сынок, ты меня слышишь?!
- Да не кричите вы,-говорит нянечка,-оно все равно глухое.
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a_komolow 2 часа назад
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2k
Vovan Petroff 2 часа назад
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54k
Олег 2 часа назад
канадский гей решил юморнуть по- черному, но как обычно не получилось
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32k
Андрей Иванов 3 часа назад
Дракула обновил гардероб
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