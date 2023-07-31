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Чёрный, жестокий, специфичный: юмор, который оценят далеко не все

Чёрный, жестокий, специфичный: юмор, который оценят далеко не все

Автор:
31 июля 2023 14:30
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   болезнь   смерть   смех   
4304
16

В очередной раз удивляюсь, почему чёрный юмор еще не запретили на законодательном уровне, а админы Фишек так спокойно пропускают его сквозь модерацию. Короче говоря, будем пользоваться возможностью, пока не перекрыли кислород.

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Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   болезнь   смерть   смех   
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20  комментариев
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28k
Lehoia Час назад
Как бы объяснить школоте, что если засунуть подобную хрень в розетку, ничего кроме яркой вспышки и ожога, в случае установки автомата большой ёмкости не произойдет?
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6k
Владимир 2 минуты назад
Комментарий к фото
... и ничего не произойдет. Ну разве что пожар или "пробки" вышебет.
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18k
RDen 3 минуты назад
заходит слепой мужик с собакой-повадырём в супермаркет. Берёт собаку за задние лапы и раскручивается с ней. Ему говорят - мужик, ты чё делаешь?! Он отвечает - я осматриваюсь

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26k
ПаганецЪ 22 минуты назад
Комментарий к фото
Москвич воскрес узкоглазым. Чем вам не Цой?
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16k
_delphin_ 24 минуты назад
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Новой жизни с ожогом пальцев? По моему, после 5 лет это уже пройденный этап.
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17k
Поручик 53 минуты назад
Не, он будет говорить "ну, пощупаем"
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8
999 Час назад
Как-то туповато...
И, кстати, где юмор?
Хоть какой-нибудь.
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Richard

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