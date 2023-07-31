Чёрный, жестокий, специфичный: юмор, который оценят далеко не все

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В очередной раз удивляюсь, почему чёрный юмор еще не запретили на законодательном уровне, а админы Фишек так спокойно пропускают его сквозь модерацию. Короче говоря, будем пользоваться возможностью, пока не перекрыли кислород.
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И, кстати, где юмор?
Хоть какой-нибудь.