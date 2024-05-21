FISHKINET
Сообщество Юмор 18883 поста • 3687 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Жиза офисного планктона от первого лица: бухлоход и вскрывшаяся река

Жиза офисного планктона от первого лица: бухлоход и вскрывшаяся река

Автор:
21 мая 2024 14:13
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   жиза   офис   планктон   работа   смех   
2703
15

Немного посидел в соцсетях и собрал подборку жизненных наблюдений от типичных работников офисов. Смешно и печально как-то получилось!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   жиза   офис   планктон   работа   смех   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Голос Вселенной 2 часа назад
- Товарищи солдаты! Помните! Солдат работает все 25 часов в сутки!
- Тов. старшина..... извините.. в сутках только 24 часа...
- Значит, солдат встает на час раньше до начала суток!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
716
al-lav 11 минут назад
Можно подумать, что где-то у нас не так, как на фото...
Тут даже еще и шиканули....

"1 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории РФ и не более 2500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории РФ"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
955
DuckTales 2 часа назад
Местами присутствует )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1052 поста (1097 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106795



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кто и почему переозвучил актеров в популярных советских фильмах
Кто и почему переозвучил актеров в популярных советских фильмах
Осколки истории: интересные и редкие ретро-фотографии⁠⁠ Европы ХХ века
Осколки истории: интересные и редкие ретро-фотографии⁠⁠ Европы ХХ века
Набирающие популярность в сообществах
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
В русском языке такого имени Alena (Алена) — нет
В русском языке такого имени Alena (Алена) — нет
Фиксируйте все моменты дороги
Фиксируйте все моменты дороги
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Красота!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#Прикол#люди#история#США#факты#Юмор#собака#необычно#полиция
#фото#автомир#машина#ДТП#аварии#фильм#Автовсячина#Реакция#Китай#авария
#животные#автомобили#интересно#авто аварии#кино#кошка#кот#Пёс#забавно#мотоцикл
Фиксируйте все моменты дороги Фиксируйте все моменты дороги Классический день сисадмина: слабоумие, отвага и гусь Классический день сисадмина: слабоумие, отвага и гусь Завтра опять на работу? Собрали убойные наблюдения и переписки тех, кто не родился богатым Завтра опять на работу? Собрали убойные наблюдения и переписки тех, кто не родился богатым Айтишники поймут, или типичные будни самой креативной отрасли планеты Айтишники поймут, или типичные будни самой креативной отрасли планеты Из жизни сисадминов: типичные ситуации и специфический юмор Из жизни сисадминов: типичные ситуации и специфический юмор Юмористический пост о работе, который почему-то кажется очень жизненным Юмористический пост о работе, который почему-то кажется очень жизненным

На что жалуетесь?

Вернуться