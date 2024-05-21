Жиза офисного планктона от первого лица: бухлоход и вскрывшаяся река

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Немного посидел в соцсетях и собрал подборку жизненных наблюдений от типичных работников офисов. Смешно и печально как-то получилось!
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- Тов. старшина..... извините.. в сутках только 24 часа...
- Значит, солдат встает на час раньше до начала суток!!!
Тут даже еще и шиканули....
"1 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории РФ и не более 2500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории РФ"