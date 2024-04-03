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С юмором о работе. Поймут те, кто встаёт по будням в 7 утра

С юмором о работе. Поймут те, кто встаёт по будням в 7 утра

Автор:
03 апреля 2024 20:49
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Твиттер   Юмор   наблюдения   офис   работа   смех   
2429
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Этот пост из серии "Точно подмечено", авторами которого стали простые пользователи соцсетей. Удивительно, как круто они описали жизу, с которой сталкивается любой работяга.

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Метки: Прикол   Твиттер   Юмор   наблюдения   офис   работа   смех   
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10  комментариев
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7k
CHNM 23 часа назад
> С юмором о работе. Поймут те, кто встаёт по будням в 7 утра.

Не пойму. Когда мне в первую смену, встаю в 5 утра.
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11k
Garpia121 13 минут назад
В похоронном агентстве не придется общаться с неживыми людьми, придется -с живыми страдающими родственниками, изо дня в день.
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2k
Дмитрий 22 минуты назад
В целом тупизна, но второй номер пропел на мелодию оффспринг.
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7k
Diesel Полчаса назад
Ну если с такой фразой, то все еще не так плохо)))
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39k
Андрей Иванов 41 минуту назад
Есть. Ипотека
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39k
АнтонПолднев 43 минуты назад
Похоронные агенты общаются ТОЛЬКО с живыми людьми

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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1019 постов (1065 в горячем)

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