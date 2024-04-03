С юмором о работе. Поймут те, кто встаёт по будням в 7 утра.

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Этот пост из серии "Точно подмечено", авторами которого стали простые пользователи соцсетей. Удивительно, как круто они описали жизу, с которой сталкивается любой работяга.
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