Завтра опять на работу? Собрали убойные наблюдения и переписки тех, кто не родился богатым

Этот пост про тех, кому приходится ходит на нелюбимую работу, либо выживать на фрилансе. Им тяжело, но они в ежедневном режиме продолжают тянуть эту лямку. Сейчас вам будет смешно, но по факту - это всё довольно печально.

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