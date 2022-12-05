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Завтра опять на работу? Собрали убойные наблюдения и переписки тех, кто не родился богатым

Завтра опять на работу? Собрали убойные наблюдения и переписки тех, кто не родился богатым

Автор:
05 декабря 2022 19:52
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   деньги   наблюдения   офис   работа   смех   фриланс   
3188
16
Этот пост про тех, кому приходится ходит на нелюбимую работу, либо выживать на фрилансе. Им тяжело, но они в ежедневном режиме продолжают тянуть эту лямку. Сейчас вам будет смешно, но по факту - это всё довольно печально.
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Метки: Прикол   Юмор   деньги   наблюдения   офис   работа   смех   фриланс   
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turyst Час назад
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Richard

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