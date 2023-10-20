Когда дожил до вечера пятницы: жизненные мысли о работе, которые вы оцените

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Эта подборка типичных ситуаций, в которые попадают офисные работники и прочие трудяги. С юмором о безысходности.
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