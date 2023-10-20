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Когда дожил до вечера пятницы: жизненные мысли о работе, которые вы оцените

Когда дожил до вечера пятницы: жизненные мысли о работе, которые вы оцените

Автор:
20 октября 2023 18:52
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   офис   работа   смех   усталость   
2534
16

Эта подборка типичных ситуаций, в которые попадают офисные работники и прочие трудяги. С юмором о безысходности.

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Метки: Прикол   Юмор   офис   работа   смех   усталость   
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4  комментария
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1k
Сид Полчаса назад
Такое ощущение,что молодёжь не хочет и не умеет работать. Одни стоны по работе, как тяжело жить. Вот и сидят на 30тыс. И это справедливо.
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112k
Z_Павел Юрьевич_V 7 минут назад
Страдания офисных планктонин. Если процентов 80 их сократить, то в компаниях ничего не изменится!
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19
2023 Час назад
Так и есть, работаешь и работаешь, с утра до ночи как папаКарло, потом бросаешь всё и увольняешься, красота, отдыхаешь пару месяцев и снова скучно, снова надо идти на работу. Находишь новую работу и опять всё по кругу, с утра до ночи как папаКарло.
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Richard

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