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Юмористический пост о работе, который почему-то кажется очень жизненным

Юмористический пост о работе, который почему-то кажется очень жизненным

Автор:
20 июня 2023 20:55
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   офис   переписка   работа   смех   
1934
16

Перед вами классические ситуации из жизни обычных работяг, которые кому-то покажутся очень смешными, а кому-то - настоящей жизой. Ставьте в комментариях номер ситуации, которая случалась с вами.

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Метки: Прикол   Юмор   офис   переписка   работа   смех   
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3  комментария
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5k
magic32 50 минут назад
Комментарий к фото
Лучшая работа это хорошо оплачиваемое хобби
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1k
zu4ara 13 минут назад
Комментарий к фото
Отправить на пескоструй!!
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891
Victor 21 минуту назад
фиг с ней, с работай. ниже предлагают мухоморы
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