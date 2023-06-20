Юмористический пост о работе, который почему-то кажется очень жизненным

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Перед вами классические ситуации из жизни обычных работяг, которые кому-то покажутся очень смешными, а кому-то - настоящей жизой. Ставьте в комментариях номер ситуации, которая случалась с вами.
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