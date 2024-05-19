10 злодеев из кино, которые заслуживали куда более суровой судьбы

Из фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022).

Жадный и аморальный миллиардер, на счету которого парочка убийств, в конце фильма оказывается наказан, но достаточно ли? Да, его дом сгорел, а вместе с ним и оригинал «Моны Лизы» (что больше всего приводит его в шок), но разве такой могущественный человек не сможет откупиться от всех обвинений, даже подкреплённых показаниями его гостей? Фильм не даёт нам ответа на этот вопрос, поэтому судьба Брона не кажется такой уж безальтернативно печальной.