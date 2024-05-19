10 злодеев из кино, которые заслуживали куда более суровой судьбы

Эти люди наворотили таких прегрешений, а отделались если не лёгким испугом, то уж точно недостаточно суровым наказанием. По правилам Голливуда перечисленные злодеи должны как следует поплатиться за свои аморальные и преступные действия, но создатели этих фильмов решили оставить зрителей наедине с приземлённой реальностью, подчеркнув печальный факт — мир несправедлив.
Из фильма «Тёмный рыцарь» (2008).
После всех своих террористических злодеяний и убийства Рейчел главный враг Бэтмена, скорее всего, просто отправился… в Аркхем — лечебницу для душевнобольных преступников. Зная, на какие манипуляции способен персонаж Хита Леджера, мы можем легко предположить, что он сбежит оттуда уже на следующий день.
Из фильма «Старикам тут не место» (2007).
Один из самых пугающих наёмных убийц в истории кино так и не был пойман или убит. В конце фильма он всего лишь попадает в аварию и ломает руку. Фильм заканчивается тем, что он уходит в закат.
Из фильма «Стрингер» (2014).
Ужасающе лишённый эмпатии мужчина, которого не интересуют принципы морали, когда речь заходит о собственном успехе. Из-за его попыток добыть как можно более шокирующий материал для криминальных выпусков новостей погибают люди, но его это не волнует. И в финале фильма герой Джейка Джилленхола просто продолжает работать, нанимая новых помощников.
Из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975).
Настоящий тиран, управляющий психиатрической лечебницей, отделывается лишь синяками и, оправившись, явно будет продолжать работать в том же леденящем душу бюрократически-беспощадном формате, лишая своих пациентов последних человеческих черт.
Из фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022).
Жадный и аморальный миллиардер, на счету которого парочка убийств, в конце фильма оказывается наказан, но достаточно ли? Да, его дом сгорел, а вместе с ним и оригинал «Моны Лизы» (что больше всего приводит его в шок), но разве такой могущественный человек не сможет откупиться от всех обвинений, даже подкреплённых показаниями его гостей? Фильм не даёт нам ответа на этот вопрос, поэтому судьба Брона не кажется такой уж безальтернативно печальной.
Из фильма «Исчезнувшая» (2014).
Тут ситуация необычная. В центре сюжета противостояние бесчувственного и лживого изменника в исполнении Бена Аффлека и хладнокровной, манипулятивной убийцы в исполнении Розамунд Пайк. Но если первый просто мерзавец, недостойный хорошего отношения к себе, то героиня вообще-то убила человека и должна сидеть в тюрьме. Вместо этого она подстраивает всё так, чтобы они с мужем воссоединились, и избегает проблем с законом.
Из фильма «Прирождённые убийцы» (1994).
Эта парочка поехавших головой любовников забрала жизни бесчисленного количества людей: у них был мотив убить некоторых из них, но многие просто оказались не в том месте и не в то время. Что же произошло прямо перед титрами? Нет, их не убили и не отправили в тюрьму — они путешествуют с двумя детишками, а Мэллори ждёт третьего. Прямо-таки счастливая семья!
Из фильма «Хранители» (2009).
Пожертвовал миллионами ради миллиардов, но не пожертвовал собой. Адриан Вейдт, известный как «самый умный человек на Земле», стёр с лица планеты несколько больших городов, но спланировал всё так, чтобы в этом был обвинён Доктор Манхеттен. Ядерная война действительно не началась, но Озимандия точно должен был нести персональную ответственность за гибель миллионов людей, однако избежал этого.
Из фильма «Бесславные ублюдки» (2009).
Коварнейший Штандартенфюрер СС хитро сплёл свои интриги, обменяв нацистскую верхушку на свою жизнь. Да, герой Брэда Питта вырезал у него на лбу свастику, но всё же настолько злодейский персонаж, на счету которого огромное количество преступлений, по всей видимости, останется жив и будет помилован.
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хомячки, диванные судьи, насмотревшись всяких глупостей (типа убить Билла, созданных больным мозгом) жаждут крови, зрелищ, расчленения и пыток... Так мы безопасное правовое общество не построим )))