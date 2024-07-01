22 неизвестных факта о фильме «Побег из Шоушенка»

«Побег из Шоушенка» оказался непростым фильмом со многих точек зрения. Снимался он тяжело, обстановка на съёмочной площадке была нервная, напряжённая. Первые результаты проката в США заставили всех прослезиться.
Но несмотря на это фильм в конце концов был признан одним из величайших кинокартин Голливуда, он стал первой кинолентой, которая получила два миллиона голосов на IMDb, а его финансовые показатели существенно подтянулись благодаря сумасшедшему спросу на «Побег» в прокате и телевизионных трансляциях.
Кажется, что судьба фильма повторила судьбу главного героя Энди Дюфрейна. Ошибочно осуждённый, опустившийся на дно общества, он никогда не терял надежды и терпимости, и в конце концов сполна окупил все свои лишения.
1. В сценарии Рэд описывается как «белый ирландец средних лет с седеющими рыжими волосами». На роль пробовались Клинт Иствуд, Пол Ньюман, Том Хэнкс, Кевин Костнер, Роберт Рэдфорд и многие другие. Однако режиссёр Фрэнк Дарабонт всегда представлял в этой роли именно Моргана Фримана. От «белого ирлландца» в фильме осталась только шутка: на вопрос Энди откуда такая кличка Рэд отвечает «Вероятно это из-за того, что я ирландец».
2. Сцену первой встречи Энди и Рэда во дворе тюрьмы снимали девять часов. Всё это время Морган Фриман работал без единой жалобы, а на следующий день пришёл на съёмочную площадку с подвязанной рукой.
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3. Стивен Кинг считает «Побег» лучшей экранизацией своих произведений. За права на экранизацию он получил чек на $5 тыс., но так никогда и не обналичил его. Спустя несколько лет он вставил чек в рамочку и отослал Фрэнку Дарабонту с шутливой заметкой: «Если тебе когда-нибудь потребуются деньги, чтобы выйти под залог».
4. Во время съёмок Фрэнк Дарабонт каждое воскресенье смотрел «Славные парни» (1990) Мартина Скорсезе, и черпал в этом фильме вдохновение.
5. На фотографии Рэда на документах о помиловании на самом деле изображён младший сын Моргана Фримана, Алфонсо.
6. Для подготовки к роли заключённого Тим Роббинс (Энди Дюфрейн) некоторое время провёл в камере-одиночке в реальной тюрьме.
7. На крупном плане в одной из первых сцен фильма (руки Энди, заряжающие револьвер) и далее (руки Энди, царапающие его имя на стене камеры) на самом деле мы видим руки Фрэнка Дарабонта. Эти кадры были досняты на постпродакшене, при этом режиссёр считал, что никто кроме него не сможет точнее изобразить эти сцены.
8. Идею с трансляцией Моцарта на всю тюрьму предложил Тим Роббинс. Этого нет ни в первоисточнике Стивена Кинга, ни в сценарии. Похоже он реально вжился в роль заключённого :)
9. Тим Роббинс однажды сказал, что это «лучший фильм о платонической любви между мужчинами». Полагаю, он имел в виду именно «любви без секса», а не «братской любви». Это замечание – весомый аргумент в пользу теории о нетрадиционной ориентации Энди. Не в этом ли секрет невероятной популярности «Побега»? Кстати, в фильме только две женские роли со словами.
10. Фильм снимался под контролем Американского общества гуманности, выступающего в числе прочего за гуманное отношение к животным. По их требованию сцену кормления ворона Брукса пришлось переснять с использованием пищи, «умершей по естественным причинам». На дворе шёл 1994 год…
11. Рэд многих снабжает сигаретами, но сам никогда не курит. При этом вся его контрабанда имеет хоть немного красного цвета на упаковке.
12. Дуб, который появляется в конце фильма, в 2011 г. пережил удар молнией, а в 2016-м упал под порывом ураганного ветра.
13. В течение трёх встреч Рэда с комиссией по помилованию ему последовательно говорят: «сесть» (sit), «садитесь» (sit down) и «пожалуйста, садитесь» (please, sit down). Эта метаморфоза подсказывает отношение комиссии к заключённому и его перспективы да досрочное освобождение.
14. Когда на прослушиваниях появился Марк Ролстон (Богз Даймонд), Фрэнк Дарабонт воскликнул: «О, боже! Это же Дрейк из “Чужих”!». Что говорить, Марк был сразу записан на роль.
15. Фильм снимался в Мэнсфилдской тюрьме (штат Огайо). В 1990 г. она была закрыта, а в 1995 г. здесь создали
тематический парк музей: можно походить по маршрутам съёмок и осмотреть достопримечательные места, попробовать красное вино «Рэд», фирменные пироги «Шоушенк» и пиццу «Редемпшн». В начале августа здесь будет отмечаться 30-летие премьеры фильма.
Эту же тюрьму можно видеть в фильмах "Танго и Кэш" (1989), "Самолёт Президента" (1997), сериале "Доктор Хаус" и многих других кинопроизведениях.
16. В фильме никак не отражена причина пожизненного заключения Рэда. На самом деле, по сценарию он отбывал срок за убийство жены и её любовника. В оригинальном произведении Кинга причина другая – Рэд сломал тормоза не её машине, из-за чего погибла она и ещё двое людей, включая ребёнка. Вот это по-кинговски!
17. Дословно английское название фильма переводится как «Искупление в Шоушенке». Немногие переводчики решили следовать этой идее, поэтому локализованные названия пестрят разнообразием: по-датски – «Внешний мир», по-фински – «Рита Хэйворт – ключ к побегу» (чёртовы спойлеры!), по-немецки – «Осуждённые», на иврите – «Стена надежды», по-норвежски – «Дождь свободы».
18. Когда Брукс покидает тюрьму, то камера показывает его с лица. Когда в этой ситуации оказывается Рэд, то камера снимает его со спины. Прозрачный намёк об отношении к жизни этих двух людей. И их последующей судьбе.
19. $35 тыс., которые Энди сохранил для садиста капитана Хэдли, по покупательной способности сегодня эквивалентны почти $370 тыс. Вполне понятно, почему капитан так "потеплел" к Дюфрейну. А дальше, думаю, чистое совпадение: Энди похищает у Уордена те же, но тогдашние $370 тыс. :) которые по сегодняшним ценам составляют почти $4 млн.
20. «Побег» вышел на экраны 14 октября 1994 г., в один день с «Криминальным чтивом». Оба фильма получили по 7 (sic!) номинаций на премию «Оскар». Но только «Чтиво» взял одну награду за лучший сценарий.
21. Последнее слово в фильме – «надежда» (hope). Это слово очень точно выражает одну из главных идей «Побега из Шоушенка». Вторая идея отражена в оригинальном названии фильма: живи надеждой и всегда требуй своё назад.
22. Бюджет - $25 млн, кассовые сборы - $28,3 млн.
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В остальном такой шлак получается! Хотя он как и автор зачастую пишет ближе к бульварному чтиву.