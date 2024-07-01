22 неизвестных факта о фильме «Побег из Шоушенка»

Но несмотря на это фильм в конце концов был признан одним из величайших кинокартин Голливуда, он стал первой кинолентой, которая получила два миллиона голосов на IMDb, а его финансовые показатели существенно подтянулись благодаря сумасшедшему спросу на «Побег» в прокате и телевизионных трансляциях.

Кажется, что судьба фильма повторила судьбу главного героя Энди Дюфрейна. Ошибочно осуждённый, опустившийся на дно общества, он никогда не терял надежды и терпимости, и в конце концов сполна окупил все свои лишения.