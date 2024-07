22 неизвестных факта о фильме «Побег из Шоушенка»

13. В течение трёх встреч Рэда с комиссией по помилованию ему последовательно говорят: «сесть» (sit), «садитесь» (sit down) и «пожалуйста, садитесь» (please, sit down). Эта метаморфоза подсказывает отношение комиссии к заключённому и его перспективы да досрочное освобождение.

14. Когда на прослушиваниях появился Марк Ролстон (Богз Даймонд), Фрэнк Дарабонт воскликнул: «О, боже! Это же Дрейк из “Чужих”!». Что говорить, Марк был сразу записан на роль.