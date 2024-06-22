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16 советских фильмов, которые выдвигались на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

16 советских фильмов, которые выдвигались на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

Автор:
22 июня 2024 09:41
Сообщество : Кино
Метки: Лучший фильм на иностранном языке   актеры   кино   оскар   съемка   факты   фильм   фото   
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Режиссёрам советского периода удавалось неоднократно снимать фильмы, которые входили в шорт-лист премии «Оскар» в различных номинациях.

В СССР не стеснялись отправлять свои кинокартины на премию «Оскар». Их сюжеты были актуальны и хорошо воспринимались зарубежным зрителем. Более частые попытки заявить о своих кинематографических победах предпринимались ближе в перестроечным временам, ведь тогда и цензуры поменьше стало, и отношения между СССР и США несколько улучшились.

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Режиссёр: Дмитрий Астрахан

Итог: Не номинирован

Режиссёр: Карен Шахназаров

Итог: Не номинирован

Режиссёр: Сергей Соловьёв

Итог: Не номинирован

Режиссёр: Пётр Тодоровский

Итог: Номинирован

Режиссёр: Глеб Панфилов

Итог: Не номинирован

Режиссёр: Юлий Райзман

Итог: Номинирован

Режиссёр: Юрий Озеров

Итог: Не номинирован

Режиссёр: Владимир Меньшов

Итог: Получил «Оскар»

Режиссёр: Станислав Ростоцкий

Итог: Номинирован

Режиссёр: Акира Куросава

Итог: Получил «Оскар»

Режиссёр: Толомуш Океев

Итог: Не номинирован

Режиссёр: Юрий Озеров

Итог: Не номинирован

Режиссёр: Станислав Ростоцкий

Итог: Номинирован

Режиссёр: Игорь Таланкин

Итог: Номинирован

Режиссёр: Иван Пырьев

Итог: Номинирован

Режиссёр: Сергей Бондарчук

Итог: Получил «Оскар»

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Метки: Лучший фильм на иностранном языке   актеры   кино   оскар   съемка   факты   фильм   фото   
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3  комментария
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Alex Час назад
Странно, в "отсталом Совке" создавали фильмы, которые смотрят поколениями и которые Оскар получали. А современные мега-креативные режиссеры только второсортное говно могут создавать и ремейки Советских фильмов делать.
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1453 поста (1418 в горячем)

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