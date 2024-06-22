16 советских фильмов, которые выдвигались на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

Режиссёрам советского периода удавалось неоднократно снимать фильмы, которые входили в шорт-лист премии «Оскар» в различных номинациях.
В СССР не стеснялись отправлять свои кинокартины на премию «Оскар». Их сюжеты были актуальны и хорошо воспринимались зарубежным зрителем. Более частые попытки заявить о своих кинематографических победах предпринимались ближе в перестроечным временам, ведь тогда и цензуры поменьше стало, и отношения между СССР и США несколько улучшились.
Режиссёр: Дмитрий Астрахан
Итог: Не номинирован
Режиссёр: Карен Шахназаров
Итог: Не номинирован
Режиссёр: Сергей Соловьёв
Итог: Не номинирован
Режиссёр: Пётр Тодоровский
Итог: Номинирован
Режиссёр: Глеб Панфилов
Итог: Не номинирован
Режиссёр: Юлий Райзман
Итог: Номинирован
Режиссёр: Юрий Озеров
Итог: Не номинирован
Режиссёр: Владимир Меньшов
Итог: Получил «Оскар»
Режиссёр: Станислав Ростоцкий
Итог: Номинирован
Режиссёр: Акира Куросава
Итог: Получил «Оскар»
Режиссёр: Толомуш Океев
Итог: Не номинирован
Режиссёр: Юрий Озеров
Итог: Не номинирован
Режиссёр: Станислав Ростоцкий
Итог: Номинирован
Режиссёр: Игорь Таланкин
Итог: Номинирован
Режиссёр: Иван Пырьев
Итог: Номинирован
Режиссёр: Сергей Бондарчук
Итог: Получил «Оскар»
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