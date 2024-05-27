Как снимали фильм "В поисках капитана Гранта": 18 интересных фактов о фильме

В начале восьмидесятых Станислав Говорухин решил снять фильм по книге «Дети капитана Гранта», и чтобы новое произведение отличалось от старой экранизации был изменен сюжет. Плюс из фильма сделали мини-сериал. Отличительной чертой новой экранизации было присутствие в фильме автора книги с небольшой сюжетной линией.
1. Все прекрасно знают, что данная картина была снята по роману известного французского писателя Жюля Верна. Но мало кто знает, что фильм "В поисках капитана Гранта" стал не первой советской экранизацией данной книги.
Еще в далеком 1936 году режиссер Владимир Вайншток снял свой фильм "Дети капитана Гранта". И когда Станислав Говорухин задумал снять свою версию, то многие даже отговаривали его, говоря, что он все равно не снимет фильм лучше чем Вайншток.
Вот только сам Говорухин был с этим не согласен. Более того, своим фильмом он хотел вновь привлечь молдое поколение к чтению, так как он заметил, что советские школьники стали гораздо меньше читать.
Более того, Говорухин не собирался делать очередную экранизацию. Он хотел снять снять фильм лишь по мотивам произведения Жюля Верна, добавив много всего своего, что у него и получилось. В частности, он ввел в фильм самого писателя.
2. Самого Жюля Верна в фильме сыграл актер Владимир Смирнов - советский актер, переехавший в Болгарию в 1967 году, сохранив при этом свое советское гражданство.
А вот жену Жюля Верн (Онорину) сыграла болгарская актриса Аня Печенева. Причем, она так долго ждала своей роли, что за это время успела забеременеть и родить ребенка. Поэтому на съемки фильма она приходила с младенцем на руках.
3. Вообще, режиссеру пришлось попотеть, прежде чем он нашел подходящих актеров во время кастинга. Но зато в чем он точно не сомневался, так это в том, что роль лорда Гленарвана непременно должен играть Николай Еременко младший.
По словам самого Еременко роль далась ему довольно сложно, так ка в жизни он был совсем не таким, как его персонаж. Тем не менее, с ролью он справился.
4. Трудно поспорить с тем, что одним из самых ярких персонажей в фильме является Жак Паганель. Вот как раз с ним, а точнее с поиском актера на эту роль, и возникли проблемы.
Режиссеру пришлось просмотреть десятки актеров, среди которых был даже Юрий Яковлев. Вот только никто из них явно не подходил на роль Паганеля. Более того, зная, как удачно был воплощен образ Паганеля актером Николаем Черкасовым в экранизации 1936 года, Говорухин хотел найти не менее интересного и подходящего актера на эту роль.
И спустя много времени Говорухин все же нашел своего Паганеля в лице эстонского актера Лембита Ульфсака, которого многие помнят по роли мистера Эй в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!".
И как оказалось, Николай Черкасов, сыгравший Паганеля в старой экранизации, был чуть ли ни самым любимым актером Ульфсака. Тем не менее эстонский актер не хотел, чтобы его Паганеля сравнивали с персонажем Черкасова, поэтому он старался сделать всё, чтобы эти персонажи отличались. И действительно ,его Паганель получился даже более забавным и интересным, хоть и несколько рассеянным.
Вот только только Лембит Улфсак имел сильный экстонский акцент, из-за чего его решено было переозвучить. В итоге в фильме Паганель разговаривал голосом актера Алексея Золотницкого. Про других советских актеров, которых пришлось переозвучить, я рассказывал в своей отдельной статье. Обязательно почитайте. Это очень интересно.
5. Роль капитана Джона Манглса досталась актеру Олегу Штефанко. И все вроде бы шло хорошо, пока во время съемок одна из лошадей не ударила копытами лошадь, на которой сидел сам актер. Вот только мощный лошадиный удар пришелся на ногу Олега Штефанко, из-за чего актеру пришлось наложить гипс.
6. Владимир Гостюхин был сильно удивлен, когда ему предложили сыграть роль аристократичного майора Мак-Наббса, ведь до этого он играл в основном простых мужиков и работяг.
7. На роль юного Роберта Гранта пробовалось много детей-актеров, в том числе и известный по "Ералашу", а также фильмам "Приключения Тома Сойера" и "Родня" юный актер Федя Стуков. Вот только удача в этот раз обошла его стороной, а роль Роберта досталась Руслану Курашеву, который получил ее практически случайно.
Как рассказывал сам Руслан, однажды он пошел во дворец пионеров, чтобы посмотреть мультфильм, как вдруг к нему подошла какая-то женщина и предложила мальчику сняться в кино. Мальчик сразу же отказался, но женщина на всякий случай оставила ему свой номер телефона.
И когда Руслан пришел домой и рассказал об этом своей маме, то та тут же позвонила по указанному номеру. Мальчик сходил на фотопробы, а через некоторое время его фотографиями заинтересовался и сам Станислав Говорухин.
8. Когда актрисе Тамаре Акуловой, сыгравшую леди Элен Гленарван, нужно было ехать в Болгарию на съемки, у нее возникли проблемы, так как ее не хотели выпускать из страны. Причина оказалась в том, что ее сестра была замужем за гражданином ФРГ.
В итоге, актрису так и не выпустили заграницу. Поэтому в заграничных съемках пришлось привлекать дублершу (и даже дублера в платье). Чтобы зритель не заметил подмены, героиню показывали только со спины или на общих планах. Ну а крупные планы с актрисой Тамарой Акуловой снимались уже отдельно в Крыму.
9. Во время съемок фильма Николай Еременко попытался завязать роман со своей экранной супругой Тамарой Акуловой, оказывая ей всеразличные знаки внимания. Вот только сама актриса сказала коллеге, что она никогда в жизни не завяжет служебный роман, поэтому они могут быть только друзьями. Николай Еременко согласился и больше никогда не приставал к Акуловой.
10. Станислав Говорухин сразу решил, что в сцене нападения питона на лора Гленарвана будет задействована настоящая змея. Вот только съемки этой сцены чуть было не стоили Николаю Еременко жизни.
Специально для этой сцены привезли молодого и по сути слабенького питона, так как взрослая особь могла бы задушить актера. Вот только этот молодой питон оказался не таким уж и слабым. Оказавшись на шее у Еременко, он тут же начал душить актера, причем так сильно, что Еременко сам никак не мог освободиться. Пришлось срочно останавливать съемку и спасать актера.
Но многие зрители усомнились в этой истории, назвав ее просто байкой для продвижения фильма. Так это или нет, не могу судить. Возможно, это действительно всего лишь байка.
11. Удивительно, но 12-летний актер Яков Сегель, сыгравший Роберта Гранта в первой экранизации книги Жюля Верна 1936 года, был учителем Станислава Говорухина. И как-то раз Сегель рассказал своему ученику, что когда его брали на роль, он соврал о том, что умеет ездить верхом на лошади. Вот только его вранье стоило членам съемочной группы приостановке съемочного процесса.
Вспомнив об этой истории, Говорухин отправил Руслана Курашева на ипподром, чтобы тот научился ездить верхом на лошади и держаться в седле, дабы из-за этого не пришлось приостанавливать съемочный процесс.
12. Вот только с юным Курашевым все же возникла одна проблема, правда не вовремя съемок. Как-то раз он решил покататься на канатной дороге, но во время движения кабинка вдруг просто остановилась. На протяжении нескольких часов юный актер ждал помощи, после чего решил сам покинуть кабинку.
Но когда он выпрыгнул из кабинки, он настолько неудачно приземлился, что сломал руку. Режиссер был очень расстроен, но тем не менее актера удалось снять с загипсованной рукой так, чтобы сам гипс в кадр не попадал.
13. Особенно интересно, кстати, была снята сцена с кондором, который нес мальчика в своих когтях. Изначально планировалось, что бутафорская птица будет прикреплена к кабинке канатной дороге, но администрация выступила резко против такого хода.
Тогда пришлось прикреплять искусственного кондора и самого Руслана к операторскому крану, после чего режиссер скомандовал "Умри", чтобы Руслан полностью расслабился и не двигался.
14. Кстати, в сцене где Роберт Грант лезет на самый вер корабельной мачты (30 метров), снимался сам Руслан Куташев без дублеров и страховки. Было страшно, но он справился на отлично.
15. Съемки фильма проходили не токльо в разных городах, но и даже в разных странах, таких как СССР, Болгария и даже Франция.
16. Чтобы снять сцену со снежной лавиной на Ай-Петри, художники сделали специальный большой деревянный навес, на который набросали несколько кубометров снега. А после команды "Мотор!" навес резко убирали, после чего весь снег скатывался вниз, образовывая искусственную лавину.
17. Актер Лычезар Стоянов, сыгравший Раймундо Скорса, пожелал сам исполнять все трюки, даже самые сложные. На родине в Болгарии у него даже было прозвище "Трюкач".
Даже в сложнейшей сцене падения со скалы мы видим не каскадера, а самого Стоянова. Нет, конечно в падении мы видим манекен, но вот срывался со скалы именно Стоянов, который был обвязан фиксирующей веревкой.
Говорухин сильно переживал по поводу съемок данной сцены, поэтому он не раздумывая принял первый же дубль, чтобы Стоянов не полез выполнять опасный для жизни трюк еще раз.
18. Говоря об актерах, нельзя не вспомнить и про еще одного важного "персонажа", а именно про яхту "Duncan". Потребовалось немало времени, прежде чем режиссер смог найти подходящее судно.
В итоге, в роли яхты "Duncan" выступила шхуна "Кодор", который оказался в СССР после окончания Второй Мировой войны в качестве репараций. Правда, в таком виде судно снимать было нельзя. поэтому его пришлось немного переделать.
Кстати, именно это судно использовалось во время съемок фильма "Остров сокровищ" и некоторых других картин. Так что данное судно действительно можно назвать актером, как и трамвай из фильма "Место встречи изменить нельзя", который также появлялся и в других лентах.
Источник:
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