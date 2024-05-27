Как снимали фильм "В поисках капитана Гранта": 18 интересных фактов о фильме

По словам самого Еременко роль далась ему довольно сложно, так ка в жизни он был совсем не таким, как его персонаж. Тем не менее, с ролью он справился.

4. Трудно поспорить с тем, что одним из самых ярких персонажей в фильме является Жак Паганель. Вот как раз с ним, а точнее с поиском актера на эту роль, и возникли проблемы.

Режиссеру пришлось просмотреть десятки актеров, среди которых был даже Юрий Яковлев. Вот только никто из них явно не подходил на роль Паганеля. Более того, зная, как удачно был воплощен образ Паганеля актером Николаем Черкасовым в экранизации 1936 года, Говорухин хотел найти не менее интересного и подходящего актера на эту роль.

И спустя много времени Говорухин все же нашел своего Паганеля в лице эстонского актера Лембита Ульфсака, которого многие помнят по роли мистера Эй в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!".