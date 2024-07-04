Как снимали "Мы из будущего": кадры со съемок и 12 интересных фактов о фильме

2. Сначала у создателей "Мы из будущего" была "обратная" идея: участники Великой Отечественной Войны во время боя летят на самолете и неожиданно перелетают в середину 2000-х годов. Однако позже Андерю Малюкову в руки попал сценарий Александра Шевцова, и Андрей Игоревич решил: нужно снимать. Диалоги помог доработать Эдуард Володарский.

3. Во время съемок существовало три варианта названия: "Черные следопыты", "До первой крови" и собственно "Мы из будущего". В итоге сценаристы остановились на последнем, как на наиболее таинственном и многообещающем. Андрей Малюков называл "Мы из будущего" фильмом-басней, фильмом-моралью. По задумке режиссера, в конце фильма герои должны были оказаться "с другими глазами". Малюков не ставил целью критиковать нынешнее время. Его задачей было показать, ради чего стоить жить и жертвовать собой.