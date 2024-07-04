Как снимали "Мы из будущего": кадры со съемок и 12 интересных фактов о фильме

Четверо парней, "чёрных копателей", незаконно добывающих артефакты времён ВОВ, некоторым образом совершают скачок во времени и попадают, собственно, на эту самую ВОВ, в самый эпицентр боевых действий.
1. Режиссер Андрей Малюков родился в 1948 году. Мать Андрея Игоревича звали Нина, а ее девичья фамилия была - Макарова. Да-да, Малюков родной племянник великой актрисы Инны Макаровой. Любопытно, что Андрей Игоревич снял свою тетю в главной роли в фильме "Безответная любовь" по рассказу Максима Горького. Несмотря на то, что в советские годы работы Малюкова (будем честными) особым успехом не пользовались, режиссеру посчастливилось поработать со звездами первой величины. В их числе Анатолий Кузнецов, Елена Цыплакова, Михаил Кокшенов, Лев Дуров, Ирина Печерникова, Александр Фатюшин и многие другие. И всё-таки главные свои фильмы Андрей Малюков снял уже в постсоветской России. Это и "Грозовые ворота" и, конечно же, "Мы из будущего". Дело в том, что Малюков работал ассистентом Юрия Озерова на съемках киноэпопеи "Освобождение". Там и получил бесценный опыт военного кино.
2. Сначала у создателей "Мы из будущего" была "обратная" идея: участники Великой Отечественной Войны во время боя летят на самолете и неожиданно перелетают в середину 2000-х годов. Однако позже Андерю Малюкову в руки попал сценарий Александра Шевцова, и Андрей Игоревич решил: нужно снимать. Диалоги помог доработать Эдуард Володарский.
3. Во время съемок существовало три варианта названия: "Черные следопыты", "До первой крови" и собственно "Мы из будущего". В итоге сценаристы остановились на последнем, как на наиболее таинственном и многообещающем. Андрей Малюков называл "Мы из будущего" фильмом-басней, фильмом-моралью. По задумке режиссера, в конце фильма герои должны были оказаться "с другими глазами". Малюков не ставил целью критиковать нынешнее время. Его задачей было показать, ради чего стоить жить и жертвовать собой.
4. 80% материала отсняли в Псковской области. Съемочная группа использовала три главные локации: деревню Ореховичи (30 километров к юго-востоку от Пскова), деревню Родовое (60 километров) и озеро Жуково. Многие батальные сцены ставили, ориентируясь на подлинные советские фотографии. Актеров и массовку расставляли именно в те позы, что навеки запечетлены на архивных снимках.
5. Актрисе Екатерине Климовой (Ниночка) пришлось сниматься на шестом месяце беременности. В связи с этим обстоятельством, во множестве сцен Климову подменяла дублерша. Первый сын Екатерины Матвей Игоревич Петренко (от актера Игоря Петренко, с которым на тот момент Климова состояла в браке) появился на свет 21 ноября 2006 года. Фильм снимали в августе, чтобы максимально приблизить картинку на экране к реальности. Если кто забыл, напомню - главные события "Мы из будущего" происходят с 19 по 23 августа 1942 года. Вот это я понимаю - реализм! Не то что в почти одноименной "Гостье из будущего", когда закадровый голос говорит, мол, сейчас на дворе апрель, но невооруженным глазом видно обильную листву, и нетрудно догадаться, что на улице, как минимум, середина июня.
5. Зато песню "За все спасибо, милый друг" Климова исполнила самостоятельно, что для нашего кино не такое уж и обычное явление. Конечно, когда за Барбару Брыльску поет Алла Пугачева, это вроде как понятно, а вот почему Ирине Муравьевой не дали исполнить "Позвони мне, позвони" в "Карнавале"? Тем более, что в "Самой обаятельной и привлекательной" уже звучит голос самой Ирины Вадимовны.
6. Во время съемок в реке, одежда Андрея Терентьева и Дмитрия Волкострелова промокла и начала тянуть их на дно. В какой-то момент актеры даже испугались за свою жизнь. К счастью, все закончилось благополучно (а иначе и быть не могло), и съемочная группа помогла "Спирту" и "Чухе" выбраться.
7. Трюки ставил знаменитый постановщик Джон Атторд. Его пригласили из Канады. Ранее Атторд работал над фильмами "Лара Крофт: Расхитительница гробницы" с Анджелиной Джоли и "Гладиатор" с Расселом Кроу.
8. В "Мы из будущего" фигурирует полковник Курт Бонхоф. Это вымышленное лицо, как и его книга "История мировой войны". Прототипом Бонхофа стал немецкий генерал Курт фон Типпельскирх (1891 - 1957). И вот он действительно написал одноименную историческую монографию. В фильме Бонхоф произносит фразу про французов: "Как? И эти трусливые полу-**** тоже нас победили?!" На самом деле высказывание принадлежит фельдмаршалу Кейтелю. Эта фраза вырвалась у немца, когда на подписание капитуляции Германии вместе с Жуковым и Эйзенхауэром пришел французский генерал де Латра де Тассиньи.
9. "Мы из будущего" был снят по заказу телеканала "Россия". Поэтому специально для ТВ смонтировали расширенную четырехсерийную версию. Рекомендую вам ее посмотреть. Добавлю, что у генерального продюсера телеканала "Россия" Сергея Шумакова отец был военным летчиком. А два его брата (дяди Шумакова) погибли на Войне. Поэтому, для продюсера замечательный фильм "Мы из будущего" - кино очень личное, очень важное. Спасибо ему за такую прекрасную картину!
10. Фильм стал первой крупной ролью актера Данилы Козловского. Именно после участия в военной драме Андрея Малюкова Данила Валерьевич по-настоящему прославился, а теперь и пробует себя в режиссуре. Добавлю, что Малюков остался очень доволен работой со всеми актерами "Мы из будущего" и постоянно хвалил их в многочисленных интервью.
11. Премьера "Мы из будущего" состоялась 21 февраля того же года, накануне праздника 23 февраля.
12. Бюджет кинокартины составил около пяти миллионов долларов. В прокат вышло 470 копий, а сборы за три недели показов составили 8,3 миллиона. Таким образом, "Мы из будущего" окупился в прокате. Фильм всколыхнул зрительские чувства, картину бурно обсуждали. Примечательно, что Андрей Малюков ссылался на публикации в Живом Журнале. Это 2008 год! Тогда ЖЖ воспринимался синонимом блога. У владельцев платформы были гигантские возможности, но они все про...хлопали.
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