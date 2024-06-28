Как снимали фильм "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега": интересные кадры со съёмок, плюс 21 факт о фильме

2. Идею о том, что главные герои фильма будут искать потерянный ковчег, подал другой сценарист – Филип Кауфман. Он же должен был поставить будущую картину в качестве режиссера.

3. Во время работы Кэздана над сценарием для получения вдохновения он уделял время просмотру приключенческих лент типа «Великолепной семерки», «Красной реки» и «Семи самураев». Для Лоуренса Индиана был антигероем – археологом, который грабит могилы.

4. По заданию создателей фильма художники, рисовавшие все сцены покадрово, должны были включить фантазию, чтобы проиллюстрировать сцену открытия нацистами ковчега. По тексту сценария происходит «освобождение ада». Художники выразили его в виде духов, пламени и странных световых эффектов. После просмотра всех рисунков у арт-директора Джо Джонстона родилась идея их объединения.

5. По изначальной задумке Лукаса, Индиана мастерски владеет кунг-фу. Он – плейбой, который любит роскошную жизнь, обеспечивая ее за счет успешных экспедиций. Кэздану и Спилбергу не хотелось делать археолога авантюристом.

Стивен считал, что Джонс – алкоголик или заядлый игрок. Но Джордж зарубил эту идею. Он решил, что зрители будут подражать Индиане, поэтому в характере главного героя должны появиться такие черты, как честность, верность и доверчивость. Он брал пример со знаменитых археологов Леонарда Вулли, Роя Чепмена Эндрюса и Хайрама Бингема.

6. В первой версии сценария рассказывалось о приключениях Индианы Смита. Джонсом он стал во время первого съемочного дня. Спилбергу не хотелось, чтобы в голове у зрителей возникал Невада Смит в исполнении Стива Маккуина из фильма, вышедшего в 1966 году.