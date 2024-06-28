Как снимали фильм "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега": интересные кадры со съёмок, плюс 21 факт о фильме

«В поисках утраченного ковчега» - первая часть успешной франшизы о знаменитом археологе. Новые фильмы об Индиане Джонсе с неизменным Харрисоном Фордом в главной роли продолжают выходить до сих пор.
1. Идею приключенческой ленты Джордж Лукас придумал вместе со Стивеном Спилбергом, когда коллеги отдыхали на Гавайских островах. Приятели отправились на пляж, где занялись строительством песочного замка. Они завели беседу о сериалах 1940-х и захотели создать в таком стиле приключенческую картину. К написанию сценария Лукас и Спилберг подключили Лоуренса Кэздана.
2. Идею о том, что главные герои фильма будут искать потерянный ковчег, подал другой сценарист – Филип Кауфман. Он же должен был поставить будущую картину в качестве режиссера.
3. Во время работы Кэздана над сценарием для получения вдохновения он уделял время просмотру приключенческих лент типа «Великолепной семерки», «Красной реки» и «Семи самураев». Для Лоуренса Индиана был антигероем – археологом, который грабит могилы.
4. По заданию создателей фильма художники, рисовавшие все сцены покадрово, должны были включить фантазию, чтобы проиллюстрировать сцену открытия нацистами ковчега. По тексту сценария происходит «освобождение ада». Художники выразили его в виде духов, пламени и странных световых эффектов. После просмотра всех рисунков у арт-директора Джо Джонстона родилась идея их объединения.
5. По изначальной задумке Лукаса, Индиана мастерски владеет кунг-фу. Он – плейбой, который любит роскошную жизнь, обеспечивая ее за счет успешных экспедиций. Кэздану и Спилбергу не хотелось делать археолога авантюристом.
Стивен считал, что Джонс – алкоголик или заядлый игрок. Но Джордж зарубил эту идею. Он решил, что зрители будут подражать Индиане, поэтому в характере главного героя должны появиться такие черты, как честность, верность и доверчивость. Он брал пример со знаменитых археологов Леонарда Вулли, Роя Чепмена Эндрюса и Хайрама Бингема.
6. В первой версии сценария рассказывалось о приключениях Индианы Смита. Джонсом он стал во время первого съемочного дня. Спилбергу не хотелось, чтобы в голове у зрителей возникал Невада Смит в исполнении Стива Маккуина из фильма, вышедшего в 1966 году.
7. Индиана Джонс должен был появиться в приключенческой ленте в исполнении Тома Селлека, который в то же время планировал сниматься в «Частном детективе Магнуме». Позже в этом сериале покажут пародию на Индиану Джонса. Спилбергу удалось завершить свой фильм до того, как началась работа над сериалом.
8. Харрисон Форд был в числе основных претендентов на исполнение главной роли, но его кандидатура не нравилась Джорджу Лукасу, работавшему с актером на съемках «Звездных войн» и «Американских граффити». Индиану предлагали сыграть Нику Нолти, но получили от него отказ. Среди многочисленных кандидатов на эту роль следует выделить Джеффа Бриджеса, Джека Николсона, Чеви Чейза, Стива Мартина и Билла Мюррея.
9. Индиана Джонс умело пользуется своим фирменным оружием – кнутом, который ошеломил Харрисона Форда, как и одежда его героя. Он не представлял, как можно ходить в кожаной куртке в жару по джунглям. Предназначение кнута тоже было ему непонятно. Актера пришлось убеждать. Ему сказали, что костюм Индианы вызывает ностальгическое настроение, связанное со старыми фильмами.
10. По мнению создателей фильма, Мэрион должна была сыграть женщина, ассоциирующаяся с актрисами немого кино, типа Энн Шеридан и Барбары Стэнвик. Лукасу хотелось, чтобы Мэрион сыграла Дебра Уингер, а кандидатурой от Спилберга была его подруга Эми Ирвинг. Во время просмотра комедийного «Зверинца» ему понравилась Карен Аллен, которую пригласили на прослушивание. На пробах она подтвердила свой профессионализм, но получила от Спилберга неожиданный вопрос: «Ты умеешь плеваться?».
11. Саллах мог появиться в фильме в исполнении Дэнни Де Вито, но тот в это время снимался в комедийном сериале «Такси», а во время разговора с его агентом создателей фильма шокировал огромный размер гонорара артиста.
12. Сцену подготовки Джонса к взрыву ковчега снимали на территории того же тунисского каньона, который четырьмя годами ранее служил съемочной площадкой фильма «Звездные войны».
13. Линдсей управляет самолетом под регистрационным номером ОВ-СРО, в котором можно заметить отсылку к персонажам франшизы «Звездные войны» - Оби-Вану и С-3РО.
14. Змеи вызывают страх у Индианы Джонса. Тысячи этих гадов мешают ему добраться до Колодца душ. Помощники режиссера прочесали все лондонские зоомагазины, а потом поехали в Южную Англию, но нужного количества ползающих тварей они так и не добыли. На съемках недостающие змеи были заменены шлангами. Реальные гады могли укусить членов съемочной группы. Кобра выплюнула яд на Харрисона Форда, который уцелел благодаря защитному стеклу, разделяющему его и змею. Если посмотреть оригинальную версию картины, то этот трюк заметен по отражению.
15. У Индианы Джонса была ненависть к фашистам. Играющие нацистов актеры носили на съемках настоящую немецкую форму.
16. Действие приключенческой ленты разворачивается в 1936 году, но фашисты вместе с наемниками стреляют из Вальтеров П-38 и пистолетов-пулеметов МП-40, которые Вермахт начал использовать двумя годами позже.
17. Сцену с поднятой лапкой обезьянки, которая по-своему озвучивает нацистское приветствие, придумал Джордж Лукас.
18. На съемках эпизода, когда на Джонса катится гигантский камень, Харрисона Форда не заменили каскадером. Он выполнил этот трюк самостоятельно. Для изготовления шара использовали стеклопластик. Вес «камня» был примерно центнер.
19. На территории Кайруана снимали сцену с ассасином, который достал меч, чтобы убить Индиану. В руках археолога должен был появиться хлыст. Частично этот эпизод вошел в ранний трейлер картины. Из-за жары и дизентерии сцена изменилась. У Форда возникли проблемы с желудком. Спилберг получил от него предложение застрелить ассасина, что в итоге и было сделано в результате короткой перестрелки, вошедшей в фильм.
20. Тунисские съемки шли тяжело. Почти вся съемочная группа переболела дизентерией, за исключением Спилберга, который отдавал предпочтение пище, привезенной из Америки, например, консервированным спагетти.
21. Приключенческая лента «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» попала на десятое место списка «100 лучших остросюжетных американских кинофильмов», составленного AFI.
Источник:
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Стив Мартин в роли Индианы? Он неплох, но я бы смотрел это как комедию.