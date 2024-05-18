30 жутковатых кадров, от которых становится не по себе

У многих из нас есть врождённое любопытство ко всему странному, заброшенному и жутковатому. Ведь такие вещи или места всегда таят в себе нечто неизведанное и загадочное, что непременно хочется разгадать. В этой подборке — снимки со странными вещами, явлениями и людьми, которые слегка пугают. Кадрами поделились пользователи форума Reddit.