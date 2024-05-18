30 жутковатых кадров, от которых становится не по себе

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У многих из нас есть врождённое любопытство ко всему странному, заброшенному и жутковатому. Ведь такие вещи или места всегда таят в себе нечто неизведанное и загадочное, что непременно хочется разгадать. В этой подборке — снимки со странными вещами, явлениями и людьми, которые слегка пугают. Кадрами поделились пользователи форума Reddit.
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5. "Заметил, как зеркало в номере моего отеля начало пошатываться. Посмотрел и нашёл за ним дырку.."
7. Это аппарат для родов с использованием центробежной силы, запатентованный в 1965 году. Машина вращала женщину до тех пор, пока ребёнок не выходил
11. Паук Pandercetes gracilis - паук-охотник, встречающийся на Новой Гвинее, островах Малуку, Сулавеси и в Квинсленде, Австралия
12. Содержимое желудка пациента психиатрической клиники с диагнозом пика (пикацизм). Это расстройство, при котором у больного наблюдается непреодолимое желание употреблять в пищу что-либо необычное и малосъедобное
23. Большое ущелье ледника Рут на Аляске. Глубина льда в ущелье составляет более километра
24. Это "мини-мозги", которые учёные вырастили из стволовых клеток. У них даже появились глаза
29. Колония бактерий поселилась в снежном шаре, который не был должным образом стерилизован
Источник: — переведено специально для fishki.net
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