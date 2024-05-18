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30 жутковатых кадров, от которых становится не по себе

30 жутковатых кадров, от которых становится не по себе

Автор:
18 мая 2024 08:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жуткие фото   Разное   Фотографии   жуткие фотографии   странное   странные вещи   странные фото   страшно   ужасное   фото   
1214
31

У многих из нас есть врождённое любопытство ко всему странному, заброшенному и жутковатому. Ведь такие вещи или места всегда таят в себе нечто неизведанное и загадочное, что непременно хочется разгадать. В этой подборке — снимки со странными вещами, явлениями и людьми, которые слегка пугают. Кадрами поделились пользователи форума Reddit.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жуткие фото   Разное   Фотографии   жуткие фотографии   странное   странные вещи   странные фото   страшно   ужасное   фото   
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5  комментариев
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402
Влад Час назад
Похоже,туризм - не полезное занятие..
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Доктор 22 минуты назад
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Доктор 23 минуты назад
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2k
Провокатор 54 минуты назад
Комментарий к фото
И не менее одинокий фотограф и осветитель.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1714 постов (1657 в горячем)

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