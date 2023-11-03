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20 раз, когда люди обнаружили странные и пугающие вещицы

20 раз, когда люди обнаружили странные и пугающие вещицы

Автор:
03 ноября 2023 19:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Разное   истории   история   находки   странно   странное   странные вещи   странные люди   фото   
1747
21

Иногда все мы сталкиваемся с необъяснимыми вещами, которые вызывают много вопросов. Герои этой подборки жили свою обычную жизнь, как вдруг обнаружили странные вещицы у себя на пороге, возле дома или в офисах. Кто-то подумал, что его решили разыграть соседи — а другие предположили, что на них наложили проклятие. Взглянем на несколько таких ситуаций.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   Разное   истории   история   находки   странно   странное   странные вещи   странные люди   фото   
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12  комментариев
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256
unclejohn 45 минут назад
Американы все с дуба съехали.
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4k
fkamash 4 секунды назад
Куриная лапа - порча. Снимал офис в нулевых годах в Ростове. Там соседка была дурой какой то. Считала себя ведьмой. Вот она каждый день мне такую лапу оставляла. Я спускался вниз, брал кошку у консьержа и она лопала это угощение. Когда ведьма увидела это, то кормить перестала…
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246
zu4ara 10 минут назад
Сами себе нагоняют жути в бошку, потом закупаются оружием и хреначат друг дружку от страха...
(это я про пиндосов)
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1k
Звёздный странник 10 минут назад
Комментарий к фото
Парень в крови, видимо тоже посчитал странным и пугающим дом в лесу. Но всё же подошёл к нему.
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703
Тамара Витальевна Полчаса назад
Фильмы ужОсов до добра не доводят
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703
Тамара Витальевна Полчаса назад
Это не братья проклятия раскидывают. Классика жанра.куриные лапы...
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10k
BarOb 48 минут назад
На нашего Кузю похож
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246
zu4ara BarOb 23 минуты назад
Класс!

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1M
NAZARETH (модер) 54 минуты назад
Комментарий к фото
Ведьма из Блэр?
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1M
NAZARETH (модер) 56 минут назад
Комментарий к фото
Не заходи туда!!!
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63
2023 59 минут назад
Вуду, самое обычное домашнее вуду, не надо волноваться, всё норм ))
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mercure

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