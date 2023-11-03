20 раз, когда люди обнаружили странные и пугающие вещицы

1747
21
Иногда все мы сталкиваемся с необъяснимыми вещами, которые вызывают много вопросов. Герои этой подборки жили свою обычную жизнь, как вдруг обнаружили странные вещицы у себя на пороге, возле дома или в офисах. Кто-то подумал, что его решили разыграть соседи — а другие предположили, что на них наложили проклятие. Взглянем на несколько таких ситуаций.
×
×
3. "Нашей школе 98 лет. В её здании есть странная дверь прямо у потолка. Никто не знает, куда она ведёт, включая учителей и уборщиков, и никто никогда её не использовал. Недавно мы увидели, что она загадочно приоткрыта..."
5. "В нише на потолке моей новой квартиры есть эта дверь. Агент по недвижимости не знает, для чего она"
6. "Второй раз за 3 дня достал эту скомканную тряпочку из двери нашего подъезда. Говорят, это подготовка ко взлому"
12. "Эти штуки валялись на земле возле моего офиса. Они крошечные, а в баночке - игрушечные божьи коровки. Мне начинать бояться?"
14. "Мой 7-летний брат делал эти фигурки из глины и оставлял у дверей соседей. Не знаю, в качестве подарка или проклятия"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- 25 жутких происшествий в парках развлечений
- Вытворяльщики: пользователи вспоминают, какую "дичь" делали в детстве
- Как свести с ума одну семью
- Клиенты, от которых хочется бежать так, чтоб аж пятки сверкали
- Друзья с привилегиями: люди рассказали про отношения, где их прокатили на эмоциональных качелях
Новости партнёров
реклама