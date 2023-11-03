20 раз, когда люди обнаружили странные и пугающие вещицы

Иногда все мы сталкиваемся с необъяснимыми вещами, которые вызывают много вопросов. Герои этой подборки жили свою обычную жизнь, как вдруг обнаружили странные вещицы у себя на пороге, возле дома или в офисах. Кто-то подумал, что его решили разыграть соседи — а другие предположили, что на них наложили проклятие. Взглянем на несколько таких ситуаций.