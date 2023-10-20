В сети продают "проклятую" куклу с демоническим голосом

На онлайн-площадке продают необычную куклу — она якобы "проклята" и в ней живёт некая тёмная сущность. По словам владельца, куклу ему передал священник. После того, как эта кукла появилась у его дочери, девочку словно подменили..
Эту загадочную куклу недавно разместили на онлайн-площадке eBay, где она стоит 90 долларов (8500 рублей). Как пишет продавец, эта кукла попала к нему в прошлому году - её передал священник из Техаса, США. По словам продавца, дочь священника купила куклу на распродаже, и через несколько месяцев у девочки начались внезапные приступы истерики, и она заговорила на другом языке. Девочка говорила о том, что убьёт своего отца и младшего брата, и заберёт их с собой в ад. Он также утверждал, что на коже девочки появились синяки, а глаза потемнели.
"Священник пытался провести сеанс экзорцизма для дочери, но это не помогло. Тогда он обратился за помощью к медиуму - и тот определил, что в доме есть какая-то вещь, на которую наложено проклятие. Его можно было снять якобы после передачи куклы кому-то другому," - рассказал нынешний владелец куклы.
После того, как продавец забрал куклу, он стал замечать, что в комнатах его дома неожиданно начали скапливаться мухи и слизни. Он также заметил, что если долгое время находился вне дома, он плохо себя чувствовал и на него находили тревожные мысли. Парень также утверждает, что кукла забирает энергию домочадцев, и у неё "демонический голос", который он несколько раз слышал и даже записывал на видео.
Продавец предупреждает, что рядом с куклой лучше носить нательный крест. Кроме того, возврат не предусмотрен. Вот что продавец пишет в описании:
"Эта кукла - не игрушка. Этот демон любит высасывать энергию из помещения, оборудования в доме и вашего ближайшего окружения. Мы всегда носили нательные кресты, когда взаимодействовали с этой куклой. Пожалуйста, будьте готовы делать то же самое," - пишет владелец.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Девочка провела 10 лет запертой в комнате
- Ситуации из больниц, которые и врачи, и пациенты ещё долго не забудут
- Ангел Смоки: собака Второй Мировой войны
- Нелепые ситуации, которые произошли с девушками во время знакомства
- Ситуации с квартирантами, от которых владельцы жилья выпадают в осадок
(С) бородатый анекдот
Психиатров в палату.
Я, бегом ко мне!
Золотой фонд психиатрии.
нормальный традиционный священник эту куклу сжег бы, или утопил в святой воде, но уж точно не стал бы передавать кому-то ещё.
ну или просто пи..дёж чтобы подороже впарить пустышку идиотам.