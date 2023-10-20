В сети продают "проклятую" куклу с демоническим голосом

"Священник пытался провести сеанс экзорцизма для дочери, но это не помогло. Тогда он обратился за помощью к медиуму - и тот определил, что в доме есть какая-то вещь, на которую наложено проклятие. Его можно было снять якобы после передачи куклы кому-то другому," - рассказал нынешний владелец куклы.

После того, как продавец забрал куклу, он стал замечать, что в комнатах его дома неожиданно начали скапливаться мухи и слизни. Он также заметил, что если долгое время находился вне дома, он плохо себя чувствовал и на него находили тревожные мысли. Парень также утверждает, что кукла забирает энергию домочадцев, и у неё "демонический голос", который он несколько раз слышал и даже записывал на видео.