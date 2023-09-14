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25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства

25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства

Автор:
14 сентября 2023 21:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жуткие фото   Разное   Фотографии   жутко   жуткое   неприятные вещи   подборка   страшно   фото   
2652
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В нашем мире полно всякой жути — иногда это действительно то, чего нужно опасаться и обходить стороной, а порой всё зависит от нашего восприятия. Взглянем на жутковатые и не совсем приятные кадры, которыми поделились на просторах сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жуткие фото   Разное   Фотографии   жутко   жуткое   неприятные вещи   подборка   страшно   фото   
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5  комментариев
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81k
Доктор Джонс 2 часа назад
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34k
Korolev 42 минуты назад
Комментарий к фото
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10k
Борис Карабанов Час назад
Зубастые же нынче белуги пошли. Не иначе, как Фукусима свою лепту внесла.
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739
Шурман 2 часа назад
Наверное я слишком много видел и такое меня не пугает . На фотках замок Миранды , судьба печальная его , снесли недавно . Территорию хоть и охраняли но Русским закон не писан . Всегда можно договорится :)
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