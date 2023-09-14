25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства

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В нашем мире полно всякой жути — иногда это действительно то, чего нужно опасаться и обходить стороной, а порой всё зависит от нашего восприятия. Взглянем на жутковатые и не совсем приятные кадры, которыми поделились на просторах сети.
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10. Морской змей на воде, Франция. Это - скульптура Serpent D'ocean художника Хуан Юн Пина
12. Банан с нигроспорозом (болезнь, вызываемая паразитическими грибами). Такие есть нельзя
Источник: — переведено специально для fishki.net
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