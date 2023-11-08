15 странных фото с камер наблюдения, которые наводят жути

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Что только не попадает на камеры с дверных звонков! Несколько пользователей сети поделились кадрами с камер наблюдения, которые вызывают много вопросов, а некоторые — просто веселят. Знайте, что иногда жутковатые вещи можно увидеть не в лесу и не в ужастиках, а на своём пороге.
1. Эта камера на дверном звонке засняла мужчину, который оказался у двери посреди ночи с ножом
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9. Эта камера на дверном звонке зафиксировала только тень человека. Когда домовладелец выглянул в окно, там никого не было
Источник: — переведено специально для fishki.net
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