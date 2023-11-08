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15 странных фото с камер наблюдения, которые наводят жути

15 странных фото с камер наблюдения, которые наводят жути

Автор:
08 ноября 2023 21:58
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Фотографии   загадочное   камера   камера наблюдения   камеры   камеры наблюдения   подборка   странное   фото   
1836
16

Что только не попадает на камеры с дверных звонков! Несколько пользователей сети поделились кадрами с камер наблюдения, которые вызывают много вопросов, а некоторые — просто веселят. Знайте, что иногда жутковатые вещи можно увидеть не в лесу и не в ужастиках, а на своём пороге.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   загадочное   камера   камера наблюдения   камеры   камеры наблюдения   подборка   странное   фото   
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3  комментария
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Борис Карабанов Час назад
Странная закономерность - все таинственные изображения состоят буквально из десятка пикселей, так, какие-то размытые пятна. Обычные, повседневные - вполне качественные. Видимо, таинственность наводит порчу на матрицу и фотоплёнку.
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366
темная_мышь Полминуты назад
"Нечто" под номером 4 - это овца? Или олень?
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