15 странных фото с камер наблюдения, которые наводят жути

Что только не попадает на камеры с дверных звонков! Несколько пользователей сети поделились кадрами с камер наблюдения, которые вызывают много вопросов, а некоторые — просто веселят. Знайте, что иногда жутковатые вещи можно увидеть не в лесу и не в ужастиках, а на своём пороге.