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30 жутких вещей, которые обнаружили в разных местах

30 жутких вещей, которые обнаружили в разных местах

Автор:
17 ноября 2023 20:21
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Разное   Фотографии   жутко   жуткое   находки   подборка   страшно   страшные фото   тайны   фото   
1299
31

Хочется верить, что наш мир — доброе и хорошее место, но если смотреть реальности в глаза, порой всё не так радужно. В этой подборке люди поделились своими жутковатыми находками — вещами и созданиями, которых они встретили в самых разных местах.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   жутко   жуткое   находки   подборка   страшно   страшные фото   тайны   фото   
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3  комментария
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2k
013 в Тентуре 16 минут назад
Комментарий к фото
Самое опасное из найденного в этом посте. Остальное - какая-то х.уета нестрашная.
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871
Flint 5 минут назад
С куклами у порога дома - судя по их виду они там были там под крыльцом и их оттуда достали. По-моему это фото было в другом посте с другими коментариями...
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10k
Гомерчик 37 минут назад
Комментарий к фото
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