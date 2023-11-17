30 жутких вещей, которые обнаружили в разных местах

Автор:
17 ноября 2023 20:21
Хочется верить, что наш мир — доброе и хорошее место, но если смотреть реальности в глаза, порой всё не так радужно. В этой подборке люди поделились своими жутковатыми находками — вещами и созданиями, которых они встретили в самых разных местах.
1. Деревянная маска, которую использовали осы для строительства гнезда
2. "Сел за работу утром, надел наушники, почувствовал что-то пушистое. Это оказалась летучая мышь"
3. Стеклянный глаз в камне на пляже
4. "Нашли этот манекен клоуна, привязанный к решётке в канализации"
5. "Наткнулся на гроб, пока плавал на каяке"
6. "Просматривал фото своей покойной бабушки, и наткнулся на это"
7. Гигантский дождевой червь в Эквадоре
8. "Увидел этот силуэт в доме, выставленном на продажу"
9. "Сотни человеческих зубов, найденных в мусорном контейнере возле моего дома"
10. "А я купил старый дом, чтобы его отремонтировать. Увидел это в ванной на цокольном этаже"
11. "Нашёл самодельный электрический стул, исследуя заброшенное здание в Хорватии"
12. "Друг недавно переехал в новый дом. На следующий день ему на порог подложили 37 фигурок клоунов"
13. "Нашёл маску в заброшенном доме"
14. Глубоководный кальмар вида Magnapinna
15. "Увидела это в гараже семьи моего парня.."
16. Странная штука, найденная во время прогулки
17. "Нашёл в лесу противотанковую гранату"
18. "Я тоже увидел это, пока гулял по лесу. Кажется, пора домой.."
19. "Эта банка была в стене моего нового дома"
20. "Мы нашли семь таких бетонных голов на заднем дворе дома"
21. Эти вещи нашли "похороненными" в саду
24. Фотоплёнка со странным снимком
25. "Это самая страшная вещь, которую я находил в антикварном магазине"
26. Эта кукла тоже не вызывает доверия
27. Загадочная голова, которую нашли в горах
29. "Нашли на чердаке куклу 20-летней давности, которую явно истязали"
30. "Сегодня ко мне на работу пришёл парень, и отдал эту странную клавиатуру в фольге на переработку"
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— переведено специально для fishki.net
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