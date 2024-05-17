Футболиста "Спартака" Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Впрочем, угроза экстрадиции в Нидерланды ещё сохраняется. Но столичный футбольный клуб, очевидно, делает всё возможное, чтобы этого не произошло.
Ранее задержанного в Дубае "звёздного" нападающего столичного клуба "Спартак" Квинси Промеса освободили из-под стражи. Об этом пишет нидерландское издание Het Parool, не уточняя, впрочем, на каких условиях футболиста выпустили на свободу.
По данным российских СМИ, за Промеса внесли залог и он всё ещё не может покидать пределы страны, поскольку дело по его экстрадиции в "родные" Нидерланды продолжается. Очевидно, руководству "Спартака", которое ранее заявляло, что будет бороться за игрока, удалось добиться подвижек в деле Промеса.
Напомним, что в феврале 2024 года Промес отправился вместе с командой на сборы в Дубай, однако вернуться обратно в Москву уже не смог — его задержали в аэропорту. Как оказалось позднее, футболист устроил аварию на арендованной машине и сбежал с места ДТП. Когда его поместили под стражу, выяснилось, что прокуратура Нидерландов требует его экстрадиции. Там его ждёт наказание в виде 6 лет заключения по двум уголовным делам — за нападение на двоюродного брата с ножом и участие в контрабанде тонны кокаина.
Источник:
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И че ему там будет, с собою отсыпят на дорогу?
В России тоже есть уже ПКТ с телевизором и мягкой мебелью.