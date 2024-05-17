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Футболиста "Спартака" Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Футболиста "Спартака" Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Автор:
17 мая 2024 12:27
Сообщество : Спорт
Метки: Дубай   Квинси Промес   арест   освобождение   спартак   футболист   экстрадиция   
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Впрочем, угроза экстрадиции в Нидерланды ещё сохраняется. Но столичный футбольный клуб, очевидно, делает всё возможное, чтобы этого не произошло.

Ранее задержанного в Дубае "звёздного" нападающего столичного клуба "Спартак" Квинси Промеса освободили из-под стражи. Об этом пишет нидерландское издание Het Parool, не уточняя, впрочем, на каких условиях футболиста выпустили на свободу.


По данным российских СМИ, за Промеса внесли залог и он всё ещё не может покидать пределы страны, поскольку дело по его экстрадиции в "родные" Нидерланды продолжается. Очевидно, руководству "Спартака", которое ранее заявляло, что будет бороться за игрока, удалось добиться подвижек в деле Промеса.

Напомним, что в феврале 2024 года Промес отправился вместе с командой на сборы в Дубай, однако вернуться обратно в Москву уже не смог — его задержали в аэропорту. Как оказалось позднее, футболист устроил аварию на арендованной машине и сбежал с места ДТП. Когда его поместили под стражу, выяснилось, что прокуратура Нидерландов требует его экстрадиции. Там его ждёт наказание в виде 6 лет заключения по двум уголовным делам — за нападение на двоюродного брата с ножом и участие в контрабанде тонны кокаина.

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Метки: Дубай   Квинси Промес   арест   освобождение   спартак   футболист   экстрадиция   
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11  комментариев
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3k
Александр Час назад
Лет 35 назад,сказал-бы кто,что за спартак нигер играть будет.Сразу в дурдом.А при Сталине,сразу ну понятно...
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70
uid-tfwhppoz Александр 57 минут назад
это не ты ему банан бросил после игры? )))
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1k
рулон обоев 5 минут назад
нашли кого защищать
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32k
Григорий 12 минут назад
Как удивительно - негр торгует снежком. Никогда такого не было, но вот опять.
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Нахер он тут не нужен!!!! Обурели все??? Он в наркобизнес бабло вливал.
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21k
Davy Jones 40 минут назад
В Нидерланды за наркоту?
И че ему там будет, с собою отсыпят на дорогу?
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31k
Serg2001 Час назад
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Burzum
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