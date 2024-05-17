Футболиста "Спартака" Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Ранее задержанного в Дубае "звёздного" нападающего столичного клуба "Спартак" Квинси Промеса освободили из-под стражи. Об этом пишет нидерландское издание Het Parool, не уточняя, впрочем, на каких условиях футболиста выпустили на свободу.





По данным российских СМИ, за Промеса внесли залог и он всё ещё не может покидать пределы страны, поскольку дело по его экстрадиции в "родные" Нидерланды продолжается. Очевидно, руководству "Спартака", которое ранее заявляло, что будет бороться за игрока, удалось добиться подвижек в деле Промеса.